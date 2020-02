Γιάννης και Θανάσης μαζί στην αρχική 5αδα για την Ελληνική Βραδιά των Μπακς (βίντεο)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ. Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έγραψαν ιστορία την Παρασκευή, καθώς βρέθηκαν μαζί στην αρχική πεντάδα για πρώτη φορά στο NBA, κατά την Βραδιά Ελληνικής Κληρονομιάς Greek Heritage Night που διοργάνωσε η ομάδα τους, οι Μιλγουόκι Μπακς.

Μάλιστα, ο Θανάσης ξεκίνησε εντυπωσιακά, κλέβοντας τη μπάλα, διασχίζοντας ολόκληρο το γήπεδο και καρφώνοντας εμφατικά τη μπάλα στο καλάθι, ξεσηκώνοντας το κοινό του Μιλγουόκι.

Επιπλέον, η παρουσίαση των παικτών στη σύνθεση των Μπακς έγινε στην ελληνική γλώσσα.

Ωστόσο, εκείνοι που πανηγύρισαν στο τέλος ήταν οι Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι επιπκράτησαν με 127-116.

"I really didn't know I had to sit down for introductions!" 😂@Thanasis_ante43 on his first NBA start: pic.twitter.com/1D9oO0LHpO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 1, 2020