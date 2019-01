Ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά ότι «η μάχη για την ελευθερία» στη Βενεζουέλα έχει αρχίσει

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την κινητοποίηση χιλιάδων υποστηρικτών της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα με σκοπό να πειστεί ο στρατός να γυρίσει την πλάτη στον σοσιαλιστή πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο, κρίνοντας ότι στη χώρα της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται σε εξέλιξη μια «μάχη για την ελευθερία».

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση με έκκληση προς τις χώρες μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, να αναγνωρίσουν τον Χουάν Γκουαϊδό ως πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Μέσω Twitter, ο Ρεπουμπλικάνος ανέφερε ότι «συνεχάρη» τηλεφωνικά τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρόεδρο της εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταβατικός πρόεδρος με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, χαιρετίζοντας την «ιστορική» έλευσή του στην ηγεσία της χώρας.

Spoke today with Venezuelan Interim President Juan Guaido to congratulate him on his historic assumption of the presidency and reinforced strong United States support for Venezuela’s fight to regain its democracy….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Ιανουαρίου 2019