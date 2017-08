Για 2η χρονιά το Messinia Pro-Am στην Costa Navarino

Στην Costa Navarino θα επιστρέψει για 2η χρονιά το Messinia Pro-Am, στις 21-24 Φεβρουαρίου 2018. Σε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης διοργάνωσης που συγκέντρωσε συμμετοχές από 14 χώρες, το διεθνές τουρνουά αναμένεται να προσελκύσει και πάλι το ενδιαφέρον των γκολφέρ από όλο τον κόσμο!

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο που θα μοιράσει το 2ο Messinia Pro-Am είναι 50.000 ευρώ, το 2ο μεγαλύτερο που δίνεται σε τουρνουά γκολφ στην Ευρώπη. Για ακόμη μία χρονιά, το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα των PGAs of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.). Οι εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν ήδη, στην επίσημη ιστοσελίδα: messiniaproam.costanavarino.com. Οσοι εγγραφούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν έκπτωση «early bird» 10% στα πακέτα συμμετοχής.



Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές θα σχηματίσουν φέτος 50 ομάδες και θα διαγωνιστούν στα βραβευμένα γήπεδα της Costa Navarino, που έχει αναδειχθεί ως ο «Καλύτερος Γκολφ Προορισμός της Ευρώπης» από τη Διεθνή Eνωση Golf Tour Operators (IAGTO). Τα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course θα φιλοξενήσουν ξανά τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες, οι οποίοι θα ζήσουν μοναδικές στιγμές τόσο στο αθλητικό μέρος του προγράμματος, όσο και με τις μοναδικές εμπειρίες του τετραήμερου. Η διοργάνωση του 2018 ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, θεματικές βραδιές με έμφαση στη γαστρονομία και πολλές ακόμη δραστηριότητες, για τους συμμετέχοντες του Messinia Pro-Am.

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά θα είναι για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Η Aegean Airlines βραβεύτηκε για 7η συνεχή χρονιά το 2017 και για 8η φορά τα τελευταία 9 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, από τα Skytrax World Airline Awards.



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών θα φροντίσει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Kyvernitis Travel που με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, είναι ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.