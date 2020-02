Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου: Τα κοσμήματα της αγάπης

ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δώριζε κοσμήματα στη Μαρία Κάλλας και στην Τζάκι Ω., από τον οίκο κοσμημάτων του Ηλία Λαλαούνη. Με αυτό τον τρόπο το αρχαιοελληνικό κόσμημα απόκτησε τους λάτρεις του στους κύκλους της τέχνης και του διεθνούς τζετ σετ. Σήμερα ο οίκος κοσμημάτων Λαλαούνης θεωρείται από τους πρωτοπόρους που καθιέρωσαν το ελληνικό στοιχείο, αναβίωσε το αρχαίο κόσμημα και τις πανάρχαιες τεχνικές του και το έκανε παγκόσμια τάση. Και όπως πολύ σωστά έχει σημειώσει ο ιδρυτής του, Ηλίας Λαλαούνης, «κάθε κόσμημα, έχει µια ιστορία να πει. Είναι κόσμημα µε ψυχή». Αυτό το κόσμημα είναι το ιδανικό δώρο για κάθε γιορτή, κυρίως για τη γιορτή της καρδιάς που αγαπάτε.

iliasLALAoUNIS

VENUS

Πείτε τα πάντα χωρίς να λέτε ούτε λέξη. Δώρο αγάπης για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μια καρδιά διαμαντιών…

Η Venus Jewellers είναι μια οικογενειακή επιχείρηση πέμπτης γενιάς που λειτουργεί εδώ και σαράντα χρόνια στο Somerset, New Jersey και τα κοσμήματά της ψηφίζονται από τα Courier News ως τα καλύτερα κοσμήματα («Best of the Best Jewellers») για 6 συνεχή χρόνια.

