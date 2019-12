Γιώργος Δώνης: Να ανέβουμε ένα επίπεδο πιο πάνω

View this post on Instagram

Τα παιδικά χαμόγελα έδωσαν ξεχωριστή λάμψη και στην εφετινή γιορτή του Παναθηναϊκού! Εκατοντάδες μικροί φίλοι του Τριφυλλιού έπαιξαν, έφαγαν, φωτογραφηθηκαν, πήραν αυτόγραφα και στο τέλος έφυγαν αγκαλιά με τα δώρα τους! Χαρούμενες γιορτές σε όλους! #Panathinaikos #paofc2019_20