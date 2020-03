Γκας Μπιλιράκης: Οι «New York Times» να μην χρησιμοποιούνται ως κέντρο διανομής των απόψεων της Τουρκίας

Την έντονη αντίδραση του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Γκας Μπιλιράκη προκάλεσε το δημοσίευμά της εφημερίδας New York Times (We are like Animals: Inside Greece’s Secret Site for Migrants), το οποίο κατηγορούσε μεταξύ άλλων την Ελλάδα για κακομεταχείριση των μεταναστών και για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων προς την Τουρκία.

Με επιστολή που έστειλε στους “New York Times”, ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής σημειώνει στην εφημερίδα ότι «παραπληροφορεί την αμερικανική κοινή γνώμη, την ίδια ακριβώς στιγμή όπου η (αμερικανική) κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για την αποκλιμάκωση της κρίσης».

Χαρακτηρίζει μάλιστα ανεξήγητη τη «συνειδητή επιλογή» των συντακτών να μην αναφερθούν στο γεγονός ότι η Τουρκία οργάνωσε την αποστολή χιλιάδων ανθρώπων στα ευρωπαϊκά σύνορα. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας έχει επικριθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως «θεμελιωδώς αποσταθεροποιητική» και «μη βιώσιμη».

«Αυτή η παράλειψη επιδεινώνεται από την έλλειψη συζήτησης για τα γεωπολιτικά κίνητρα της Τουρκίας και για το γεγονός ότι όσοι συνελήφθησαν δεν είναι Σύριοι που αιτούνται άσυλο αλλά μετανάστες από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Ιράκ, τη Σομαλία και την ίδια την Τουρκία», επισημαίνει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από την Φλόριντα.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μπιλιράκης υπενθυμίζει ότι όλες οι επίσημες πηγές του δημοσιεύματος είναι τουρκικές, ενώ τα «γεγονότα» που παρουσιάζονται δεν επιβεβαιώνονται από την επίσημη πληροφόρηση που λαμβάνει το Κογκρέσο από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

«Οι New York Times δεν πρέπει να επιτρέψουν να χρησιμοποιούνται οι σελίδες τους ως κέντρο διανομής των απόψεων που προσπαθεί να προωθήσει επικοινωνιακά η τουρκική κυβέρνηση», τονίζει χαρακτηριστικά.