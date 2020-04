Δέκα χιλιάδες μάσκες στη μνήμη του Ανδρέα Κουτσουδάκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η μεγάλη προσπάθεια εις μνήμην του αδικοχαμένου ομογενούς επιχειρηματία, Ανδρέα Κουτσουδάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του από τον κορωνοϊό, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία: Οι δικοί του άνθρωποι, προεξάρχοντος του γιου του, Ανδρέα του νεότερου, κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό και να δωρίσουν 10.000 προστατευτικά προσώπου σε νοσοκομεία και ιδρύματα στο Στάτεν Αϊλαντ και το Μπρούκλιν.

Στην ευτυχή κατάληξη της προσπάθειας αναφέρθηκε σε ανάρτησή της η ομογενής Πολιτειακή Βουλευτής σε Μπρούκλιν και Στάτεν Άιλαντ, Νικόλ Μαλλιωτάκη, η οποία συνέπραξε με τον Ανδρέα Κουτσουδάκη τον Νεότερο, για την διανομή του υπερπολύτιμού προστατευτικού υλικού στα ιδρύματα αυτά, προκειμένου να γίνει πιο ανθρώπινη και ασφαλής η καθημερινότητα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

«Συμβαίνει τώρα. Μόλις λάβαμε το φορτίο των 10.000 προστατευτικών προσώπου στην μνήμη του Ανδρέα Κουτσουδάκη, που πέθανε από τον COVID-19 στις 2 Μαρτίου. Ο γιος του ο Ανδρέας κι εγώ τις προωθούμε σήμερα σε νοσοκομεία και ιδρύματα στο Στάτεν Αϊλαντ και το Μπρούκλιν», αναφέρει η ανάρτηση της κ. Μαλλιωτάκη.

Happening Now: we just received a shipment of 10,000 face shields in memory of Andreas Koutsoudakis who died from #COVID19 on March 27. His son Andrew and I are distributing them today to hospitals and nursing homes in #StatenIsland and #Brooklyn. pic.twitter.com/qicFaVgLYl

