Νίκος Δένδιας για Ισραήλ: Οι διμερείς σχέσεις μας, σε όλους τους τομείς, είναι εξαιρετικές

Με τη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ρέουβεν Ρίβλιν άρχισε την επίσημη επίσκεψή του το πρωί της Κυριακής στο Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η οποία εξελίσσεται σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και παραγωγικό κλίμα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατζ, με μέλη της Ένωσης Ελλήνων Επιζώντων Ολοκαυτώματος, καθώς και με τον πρόεδρο του ελληνο-ισραηλινού επιμελητηρίου.

«Καταρχήν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ήρθα στο Ισραήλ. Είμαι ευτυχής που είδα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Ρίβλιν» τόνισε ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του μετά τις συναντήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε εξαιρετικές. «Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι εξαιρετικές σε όλους τους τομείς: πολιτικά, πολιτιστικά, εμπορικά, σε θέματα καινοτομίας» επισήμανε.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως οι σχέσεις είναι σημαντικές στο τριμερές επίπεδο. «Ελλάς – Κύπρος – Ισραήλ, το οποίο εμείς προσπαθούμε να διευρύνουμε, να γίνει 3 + 1, δηλαδή μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ορισμένα θέματα. Αλλά θα παραμένει το τριμερές. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι για εμάς έχει μεγάλη σημασία η εδώ ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην Κύπρο» σημείωσε περαιτέρω.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην αυριανή, πρώτη, επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, τον οποίο θα συνοδεύει. «Πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα προς τους Τούρκους: Ότι είναι απαράδεκτη η παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ερωτηθείς ο κ. Δένδιας αν ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου οι τριμερείς συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη, αλλά και ποια ήταν η αντίδραση την οποία είχε και εισπράττει από το Ισραήλ σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Δένδιας απάντησε πως αυτονόητα η σχέση της Ελλάδας προς το Ισραήλ λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Τη χαρακτήρισε «πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη του τις όχι καλές σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία». Από εκεί και πέρα, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, «είναι πάντα χρήσιμη ευκαιρία να εξηγεί κάποιος στους Ισραηλινούς φίλους μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.

#Jerusalem: FM @NikosDendias at the @yadvashem World Holocaust Remembrance Center – «The Greek word for truth literally means ‘that which can never be forgotten’. Denying Τruth is a form of evil and Memory is our weapon against it» pic.twitter.com/z4w45UfhhX

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 28, 2019