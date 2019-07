Δήλωση AHEPA, AHI, B’nai B’rith και Jewish Organizations για Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισραήλ, Κύπρο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η AHEPA, το AHI, το B’nai B’rith International και το Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τριμερούς σχέσης μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, αλλά και με τις ΗΠΑ.

«Καλωσορίζουμε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τριμερούς συνεργασίας, Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, και την είδηση του «Πρώτου Οικονομικού Διαλόγου που έγινε μεταξύ των ΗΠΑ και των τριμερών εταίρων, Δημοκρατία της Κύπρου, Ελλάδα και Ισραήλ» στην Ουάσιγκτον στις 25 Ιουλίου. Επικροτούμε την τρέχουσα ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ μετά την 6η Τριμερή Σύνοδο του Μαρτίου, όπου οι ΗΠΑ συμμετείχαν για πρώτη φορά», αναφέρεται στη δήλωση και προστίθεται:

«Ξεχωριστά, καλωσορίζουμε ως άλλο θετικό δείκτη ότι η διμερής σχέση της Ελλάδα με το Ισραήλ, δεν έχασαν βηματισμό με τη νέα ελληνική κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια στο Ισραήλ, νωρίς κατά τη θητεία της νέας κυβέρνησης. Η επίσκεψη της 28ης Ιουλίου περιελάμβανε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Rivlin, τον πρωθυπουργό, Netanyahu και τον υπουργό Εξωτερικών, Katz για συζητήσεις θεματών που αφορούν την τριμερή και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, τα οποία θεωρούμε ως ζωτικά και επίκαιρα».

«Επικροτούμε τη δέσμευση για προαγωγή της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και των κοινών δημοκρατικών αξιών και ιδανικών στην περιοχή, από όλα τα κόμματα. Είμαστε ευχαριστημένοι καθώς οι σχέσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την ευρεία διασπορά της υποστήριξης και ενθάρρύνσης μας για την πρόοδο της τριμερούς συνεργασίας και τη δέσμευση των ΗΠΑ σε αυτή», κατέληγε η δήλωση.

Το σχετικό ανακοινωθέν υπενθύμιζε ότι τον Αύγουστο του 2011 και το Δεκέμβριο του 2012 AHEPA, AHI, B’nai B’rith International και Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations συνδιοργάνωσαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στη Νέα Υόρκη μεταξύ των ηγετών Εβραιοαμερικανικών και Ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων.

Τον Ιανουάριο του 2018, οι 4 Οργανώσεις ολοκλήρωσαν την 3η αποστολή ηγεσιών τους (Leadership Mission) σε Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα και σχεδιάζουν μία 4η αποστολή το 2020.

Η πρώτη αποστολή αυτού τους είδους έγινε τον Ιανουάριο του 2014 και οδήγησε σε ευρεία διασπορά για την τριμερή, μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων μας και ακόμη περισσότερη αναγνώριση των κοινών αξιών, προθέσεων και φιλοδοξιών.

Τον Δεκέμβριο του 2018, οι Οργανώσεις συνδιοργάνωσαν διεθνές συνέδριο στην Ιερουσαλήμ με τίτλο «Νέες Πραγματικότητες στην Ανατολική Μεσόγειο» (New Realities in the Eastern Mediterranean).

Τον Οκτώβριο του 2010 η διοργάνωσε ένα πρώτο συνέδριο για τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, που έφερε κοντά τους πρέσβεις της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου, καθώς και εκπροσώπους των προσβειών τους. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Κογκρέσου, ομογενειακές οργανώσεις και ακαδημαϊκοί.