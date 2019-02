Δείπνησε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μανχάταν η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η διάσημη αστέρας του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», Κόρτνεϊ Καρντάσιαν (Kourtney Kardashian) εμφανίστηκε για δείπνο στο ελληνικό «Estiatorio Milos», ιδιοκτησίας του γνωστού ομογενή σεφ Κώστα Σπηλιάδη (Costas Spiliadis).

Παρά τους 43 βαθμούς Φαρενάιτ, η 39χρονη καλλονή εμφανίστηκε την Πέμπτη στο κατάστημα στο κέντρο του Μανχάταν με ένα αποκαλυπτικό ντεκολτέ, κεντρίζοντας τα βλέμματα των περαστικών, αλλά και τα φλας των φωτογράφων που βρίσκονταν έξω από το ομογενειακό εστιατόριο. Δεν δίστασε, μάλιστα, να σταματήσει για μια σέλφι φωτογραφία με έναν πελάτη, ανέφερε η εφημερίδα “Daily Mail“.

Η εμφάνιση της Αρμενοαμερικανίδας έγινε λίγες ώρες μετά τους επαίνους που απέσπασε από την ηθοποιό των τριών υποψηφιοτήτων για Οσκαρ, Μισέλ Πφάιφερ, καθώς στήριξε την περιβαλλοντική εκστρατεία της για μεταρρυθμίσεις στη βιομηχανία των καλλυντικών.

«Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Environmental Working Group’ νιώθω τόσο περήφανη για την υποστήριξη της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στην μεταρρύθμιση των καλλυντικών», έγραψε η 60χρονη ηθοποιός.

Η απόφοιτος του «University of Arizona» είχε προηγουμένως μιλήσει στο «ΝΒC» για τη βάση δεδομένων που διατηρεί η οργάνωση για ασφαλή προϊόντα καλλυντικών. «Συναντήθηκα με το ‘Environmental Working Group’, με τις γυναίκες, γευματίσαμε όλες μαζί και τους είπα: ‘Πώς μπορώ να βοηθήσω;’ Χρησιμοποιώ την εφαρμογή τους εδώ και χρόνια, από τότε που γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος», σημείωσε η Καρντάσιαν. «Θα πρέπει να το κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες», είπε τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχουν νόμοι που να αναγκάζουν τις εταιρείες να χρησιμοποιούν ασφαλή προϊόντα, ειδικά προϊόντα για παιδιά.