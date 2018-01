«Δεν είμαι ρατσιστής» λέει ο Τραμπ – Εχει «βούληση» για συμφωνία με Κογκρέσο για το DACA (βίντεο)

ΦΛΟΡΙΔΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι δεν είναι «ρατσιστής», παρά τα δημοσιεύματα για την μειωτική έκφραση που χρησιμοποίησε για τους μετανάστες από χώρες όπως η Αϊτή, το Ελ Σαλβαδόρ ή τα κράτη της Αφρικής.

Ακόμη, υπογράμμισε πως έχει «την ετοιμότητα, τη βούληση και την ικανότητα» να κλείσει μια συμφωνία με το Κογκρέσο για να προστατευθούν οι «Ονειροπόλοι», οι νέοι μετανάστες που είχαν εισέλθει παράτυπα στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά (πρόγραμμα DACA).

Ερωτηθείς χωρίς περιστροφές από δημοσιογράφο στη Φλόριδα εάν είναι ρατσιστής, μετά τα δημοσιεύματα για προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του για χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, σε μια συνάντηση με κοινοβουλευτικούς κεκλεισμένων των θυρών στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απάντησε: «Οχι. Δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι ο λιγότερο ρατσιστής άνθρωπος από τον οποίο θα πάρετε ποτέ συνέντευξη, αυτό μπορώ να σας το πω».

DACA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκρινε την Κυριακή ότι το πρόγραμμα DACA, το οποίο επιτρέπει σε 690.000 νέους μετανάστες να εργάζονται και να σπουδάζουν στη χώρα νόμιμα, είναι «πιθανόν νεκρό». «Το DACA είναι πιθανόν νεκρό επειδή οι Δημοκρατικοί δεν το θέλουν στ’ αλήθεια, θέλουν μόνο να μιλάνε και να πάρουν χρήματα που ο στρατός μας έχει απελπιστικά ανάγκη», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

«Εγώ, ως πρόεδρος, θέλω να έρχονται στη Χώρα μας άνθρωποι που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε ισχυροί και σπουδαίοι ξανά, οι άνθρωποι να έρχονται μέσω ενός συστήματος που θα βασίζεται στα ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Όχι άλλες λοταρίες! Πρώτα η Αμερική», συμπλήρωσε.

DACA is probably dead because the Democrats don’t really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military.

Τα σχόλια του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου ακολουθούν πολλές ημέρες αντιδράσεων και καταδίκης των εκφράσεων που φέρεται να χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης την Πέμπτη με μέλη της αμερικανικής Γερουσίας στον Λευκό Οίκο.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ιανουαρίου 2018