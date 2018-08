Δεν νίκησε τον Nadal στον τελικό του Rogers Cup αλλά εντυπωσίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (βίντεο)

ΤΟΡΟΝΤΟ. Ο Rafael Nadal, το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, κέρδισε τον 80ο τίτλο του σε ATP World Tour και δεν άφησε τον Στέφανο Τσιτσιπά (Stefanos Tsitsipas) να χαρεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 20α του γενέθλια.

Το τελικό σκορ 6-2, 7-6 (4) υπέρ του Nadal που νίκησε για 4η φορά στον τελικό του Rogers Cup, 5η φορά φέτος, ενώ συμπλήρωσε έφτασε και τους 33 τίτλους σε ATP World Tour Masters 1000.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του καθώς έγινε ο πιο νέος παίκτης που νικά στη σειρά 4 κορυφαίους της 10αδας της παγκόσμιας κατάταξης σε μία διοργάνωση από τότε που το ATP World Tour καθιερώθηκε το 1990 καθώς κέρδισε στα ημιτελικά και τον Kevin Anderson.

Υπενθυμίζεται πως πριν το Νο.4 Kevin Anderson, κέρδισε στο Τορόντο το Νο.7, Dominic Thiem, το Νο.9 Novak Djokovic και το Νο.2 Alexander Zverev, που είχε πέρυσι κερδίσει τον τίτλο στο Rogers Cup.

How about a 👏 for @StefTsitsipas?

At the @rogerscup, the #NextGenATP 🇬🇷:

✅ Reached 1⃣st #ATPMasters1000 final

✅ Beat 4⃣ straight Top 🔟 foes

✅ Earned 600 ATP Ranking points & will climb to No. 15 Monday

Did you know he didn’t have ONE tour-level win this time last year? pic.twitter.com/upjiypjHBg

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 12, 2018