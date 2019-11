Δεξίωση των φίλων του Μουσείου Κοσμημάτων «Ηλίας Λαλαούνης»

Οι «Αμερικανοί φίλοι του Μουσείου Κοσμημάτων Ηλίας Λαλαούνης» (The American Friends of the Ilias Lalaounis Jewelry Museum-AFILJM) πραγματοποίησαν δεξίωση το βράδυ της Τρίτης στην γκαλερί Agora στο Μανχάταν.

Το AFILJM τίμησε την Στελίν Βoλάντη, διευθύντρια του περιοδικού και τον επί 40 χρόνια εκδότη της εφημερίδας «Εθνικός Κήρυκας» και σημερινό υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού, κ. Αντώνη Διαματάρη.

Τους τιμώντες προλόγισε ο πρόεδρος του AFILJM Γεώργιος Τσουγκαράκης.

Η κ. Βολάντη παίρνοντας το λόγο είπε: «Είναι δύσκολο να περιγράψω πόσα πολλά σημαίνει για μένα η οικογένεια Λαλαούνη. Το πρώτο μου κόσμημα μου το χάρισαν οι γονείς μου όταν ήμουν 12 χρόνων. Ακόμη το έχω. Εκείνη την ημέρα άρχισα να καταλαβαίνω τη σύνδεση μεταξύ ιστορίας και κοσμήματος».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Διαματάρης. «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στη Νέα Υόρκη και βλέπω πολλούς φίλους μου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ίδρυμα και την Ιωάννα Λαλαούνη για αυτή την τιμή που μου κάνουν απόψε. Είναι μια τιμή που αποδέχομαι με μεγάλη χαρά διότι έτυχε να θεωρώ τον Ηλία Λαλαούνη έναν Έλληνα που συνέβαλε όσο λίγοι στην προώθηση του πολιτισμού μας σε εκλεκτά ακροατήρια εκτός της Ελλάδας. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη, τη δική μου και της κυβέρνησης στην οικογένεια Λαλαούνη» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Διαματάρης.

Η κ. Ιωάννα Λαλαούνη αναφέρθηκε στο ρόλο του μουσείου ενώ επεσήμανε πως φέτος τον Δεκέμβριο το μουσείο γιορτάζει 25 χρόνια ζωής προσφέροντας πολιτιστικά προγράμματα, μοναδικές εκθέσεις και ξεχωριστά κοσμήματα. «Σκοπός μας είναι μαζί με τους Αμερικανούς φίλους του οργανισμού αυτού να εντάξουμε και την αμερικανική κοινότητα στα προγράμματα του μουσείου μας» είπε μεταξύ άλλων.

Θα ακολουθήσει εκτενές ρεπορτάζ από τον «Εθνικό Κήρυκα».