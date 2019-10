Δημιουργία αρχείου ελληνικής μουσικής που παρήχθη στις ΗΠΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενα νέο πρόγραμμα διατήρησης της ελληνικής μουσικής παράδοσης στις ΗΠΑ βρίσκεται εν εξελίξει, κάνοντας πραγματικότητα ένα σχεδόν άπιαστο όνειρο πολλών μελών της Ελληνικής κοινότητας της Αμερικής.

Για πρώτη φορά, μία ομάδα επαγγελματιών και ειδικών ανά τη χώρα έχουν αναλάβει το έργο της αναγνώρισης, συλλογής, πλαισιοποίησης, διατήρησης και δημοσιοποίησης μιας ολοκληρωμένης συλλογής ελληνικής μουσικής που παρήχθη στη Βόρεια Αμερική.

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία αρχείου («Greek Music in America Archives Project – GMAAP»), το οποίο είναι μία συνεργασία μεταξύ της «Florida Cultural Resources, Inc.» και του Αρχείου Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα («Archives of Traditional Music/Indiana University») βρίσκεται πλέον την δεύτερή του φάση.

Υπό την διεύθυνση της Τίνας Μπουκουβάλα (Tina Bucuvalas) για το «Florida Cultural Resources», το πρόγραμμα έλαβε χορηγία από το «National Endowment for the Arts/Folk and Traditional Arts Program».

Η ελληνική διασπορά έφερε μαζί της πολλές παραλλαγές της μουσικής στην Ελλάδα, καθώς κατά τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε πέρα από τη μαζική μετανάστευση και μία σωρεία εμπορικών ηχογραφήσεων με σκοπό την απαράμιλλη καταγραφή της εθνοτικής μουσικής. Από το 1896 έως και το 1942, πάνω από 1000 ηχογραφήσεις σε αναλογικούς δίσκους σημειώθηκαν στις ΗΠΑ σε μικρές και μεγάλες ετικέτες – και χιλιάδες περισσότερες έχουν εμφανιστεί έκτοτε.

Περιλαμβάνοντας όχι μόνο την παραδοσιακή μουσική από όλες τις περιοχές, αλλά και τα αναδυόμενα αστικά είδη, τις αλλαγές στο ύφος, τα νέα τραγούδια κοινωνικού σχολιασμού σε παραδοσιακές μουσικές φόρμες και τις αντανακλάσεις της καθημερινής ζωής των μεταναστών, πρόκειται για μια ανεκτίμητη καταγραφή των πρακτικών και προτιμήσεων της κοινότητας.

Η μουσική ήταν μία από τις πιο βραβευμένες και διαρκείς δημιουργίες της Διασποράς και ένα σημαντικό στοιχείο για τις περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις. Η ελληνική μουσική που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ συνεχίζει να έχει διαρκή επιρροή στην μουσική κουλτούρα της Ελλάδας και σε άλλες κοινότητες της Διασποράς.

Τα κονδύλια από τις χορηγίες θα υποστηρίξουν την δημιουργία στο Αρχείο Παραδοσιακής Μουσική του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα μιας περιληπτικής και προσβάσιμης στο κοινό συλλογής της εμπορικής ελληνικής μουσικής που ηχογραφήθηκε στην Αμερική ή ηχογραφήθηκε από Αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα από το 1896 έως και το 1985.

Η συλλογή θα περιλαμβάνει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των αναλογικών δίσκων, των κασετών, αυτόματα μηχανήματα πιάνου (piano rolls), κυλίνδρους και σχετικά στοιχεία όπως κατάλογοι δίσκων, παρτιτούρες ή εικόνες.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης συλλογή ελληνικών ηχογραφήσεων – και τα τελευταία χρόνια πολλές εξαιρετικές ιδιωτικές συλλογές διασκορπίστηκαν κατά τον θάνατο του συλλέκτη. Εκτιμάται πως περίπου 2000 αντικείμενα ταιριάζουν στο πεδίο εφαρμογής του έργου.

Ανθρωποι όλων των ηλικιών και του κοινωνικού υποβάθρου θα ευνοηθούν από την αυξανόμενη γνώση για την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής στην Αμερική, αλλά για μερικούς θα υπάρχουν σημαντικότερα οφέλη.

Στους ενδιαφερόμενους για το έργο περιλαμβάνονται οι Ελληνοαμερικανοί και οι Ελληνες που αγαπούν την μουσική και κοινωνική τους ιστορία, οι λαογράφοι, οι ανθρωπολόγοι, οι εθνομουσικολόγοι, οι νέοι μελετητές, οι λάτρεις της παγκόσμιας μουσικής, οι ιστορικοί τέχνης κ.ά.

Μελετητές στην Ελλάδα έχουν ήδη εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον τους για την δημιουργία αυτής της συλλογής, η οποία θα τους παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την επέκταση του γνωστικού τους πεδίου για την ανάπτυξη της ελληνικής μουσικής στην Διασπορά.

