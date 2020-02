Δημόσια στήριξη Τραμπ στη Νικόλ Μαλλιωτάκη

Την δημόσια στήριξη του στην Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό Νικόλ Μαλλιωτάκη που είναι υποψήφια για το Κογκρέσο ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Τουίτερ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγραψε, την γνωρίζει καλά και «την χρειαζόμαστε να κερδίσει τον Μαξ Ρόουζ ο οποίος ψήφισε για την παραπομπή μου. Η Νικόλ είναι δυνατή στην καταπολέμηση του εγκλήματος, στηρίζει το μεταναστευτικό, την περικοπή των φόρων ενώ αγαπάει τις ένοπλες δυνάμεις και τους βετεράνους. Η Νικόλ έχει την πλήρη και απόλυτη στήριξη μου» αναφέρει στην ανάρτηση του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

.@NMalliotakis is running for Congress in NY, I know her well, we need her to defeat Max Rose, who voted for Impeachment! Nicole is Strong on Crime & Borders, #2A, Cutting Taxes, & she Loves our Military & Vets. Nicole has my Complete & Total Endorsement! https://t.co/N0FIGeyjaw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020