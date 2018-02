Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Η πρώτη, όπως έγραψε ο «Ε. Κ.» διοργανώθηκε το μεσημέρι σε συνεργασία με την διεύθυνση και την Σχολική Επιτροπή του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου Αστόριας και παρείχε την δυνατότητα στους μαθητές και δασκάλους να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Η δεύτερη διοργανώθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κολούμπια και είχε ως κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Τζον Μα (John Ma), ο οποίος είναι ιστορικός, με ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και συγκεκριμένα στην Ελληνική Επιγραφική και στον Ελληνιστικό Κόσμο.

Ο διευθυντής του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κολούμπια καθηγητής Στάθης Γουργουρής στην εναρκτήρια ομιλία αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών και εστίασε την προσοχή του στον εορτασμό για πρώτη φορά της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Ο γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας αναφέρθηκε στην εμπειρία που βίωσαν λίγες ώρες πριν οι μαθητές του Λυκείου του Αγίου Δημητρίου Αστόριας κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Η γλώσσα μας έχει συνέχεια καθώς επίσης και το προνόμιο της αόρατης γραμμής που ενώνει τους ανθρώπους χωρίς να περιορίζεται σε σύνορα.

Για τον λόγο αυτό δεν θα μπορούσε να ανήκει σε άλλον παρά στην ομογένεια η πρώτη ιδέα και σημαίνουσα πρωτοβουλία για την καθιέρωση μιας παγκόσμιας Ημέρας εορτασμού. Σ’ αυτή την γιορτή είναι όλοι καλεσμένοι. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι οικουμενική και εξηγεί τον τρόπο που οι λαοί επιλέγουν στο σήμερα και τώρα να ζουν και να προκόβουν ειρηνικά».

«Στις 9 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε όλοι, γιατί μιλούμε όλοι ελληνικά», κατέληξε ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας.

Αμέσως μετά ακολούθησε η διάλεξη του καθηγητή Τζον Μα με τίτλο «Αρχαίες επιγραφές ως πηγή για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας/Ancient inscriptions as source for the history of the Greek language».

O καθηγητής Τζον Μα είναι ιστορικός, με ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και συγκεκριμένα στην Ελληνική Επιγραφική και στον Ελληνιστικό Κόσμο. Είναι πτυχιούχος Κλασικών Σπουδών και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στην Αρχαία Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αφότου δίδαξε στα πανεπιστήμια Πρίνστον και Οξφόρδης, τώρα διδάσκει Κλασικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας (αριστερά) και ο καθηγητής Τζον Μα. Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.