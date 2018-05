Ο Δρ. Dan Schafer για την Μεσογειακή Κοινότητα Νέας Σμύρνης Φλόριδας τον 18ο αιώνα

ΦΛΟΡΙΔΑ. Στο πλαίσιο των εορτασμών που διοργανώνει το Ιδρυμα του Αγίου Φωτίου (St. Photios Foundation, Inc.) στη Φλόριδα για την επέτειο των 250 χρόνων από την πρώτη εγκατάσταση των Ελλήνων στην Αμερική, ο Δρ. Dan Schafer θα πραγματοποιήσει διάλεξη την Πέμπτη 17 Μαΐου, στις 6 μ.μ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Αγιο Φώτιο (St Photios Greek Orthodox National Shrine).

Ο Δρ Schafer θα δώσει πληροφορίες για την έρευνά του, η οποία έγινε στο πλαίσιο της τρέχουσας μελέτης του, μία βιογραφία για τον Dr. Andrew Turnbull και τη Μεσογειακή Κοινότητα στη Νέα Σμύρνη, Βρετανική Ανατολική Φλόριδα, 1766-1777 (Dr. Andrew Turnbull and the Mediterranean Community at New Smyrna, British East Florida, 1766-1777).

Η μελέτη αυτή αναμένεται να εκδοθεί έως τα μέσα του καλοκαιριού του 2018 από το University Press of Florida.

Dr. Andrew Turnbull

Ο Dr. Andrew Turnbull (1718-1792, γιατρός με καταγωγή από τη Σκωτία, υπηρέτησε ως Πρόξενος της Βρετανίας στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Το 1768 οργάνωσε τη μεγαλύτερη προσπάθεια βρετανικής αποίκησης στο Νέο Κόσμο, ιδρύοντας τη Νέα Σμύρνη στη Φλόριδα.

Η ονομασία, έγινε προς τιμήν του τόπου γέννησης της συζύγου του, τη Σμύρνη. Η γυναίκα του, Maria Gracia Dura Bin, ήταν κόρη Ελληνα εμπόρου της πόλης.

Η αποικία του βρισκόταν στην περιοχή της Βρετανικής Ανατολικής Φλόριδας (British East Florida) και περιελάμβανε περί τα 101.400 εκτάρια (410 τ.χλμ.). Ηταν τρεις φορές περίπου το μέγεθος της αποικίας στο Jamestown. Επεισε αρκετούς από τους εύπορους φίλους του στη Βρετανία να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρονταν στο Νέο Κόσμο.

Ο Turnbull είχε σχέδιο να απασχολήσει πολλούς Ελληνες από τη Μικρά Ασία ως εργάτες για το εγχείρημά του, σύμφωνα με το www.floridamemory.com.

Εκανε την επιλογή Ελλήνων επειδή εκτιμούσε πως θα ήταν πιο συνηθισμένοι στο θερμό κλίμα που θα συναντήσουν στη Φλόριδα και επειδή πίστευε ότι θα μπορούσε να πείσει πολλούς από αυτούς να αφήσουν τη χώρα και τις πόλεις τους, που ήταν υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, με τις συνθήκες εργασίας σκληρές.

Το 1766 και το 1767, ο Turnbull και οι δύο επιχειρηματικοί του συνεργάτες, Sir William Duncan και Sir Richard Temple, αγόρασαν μεγάλες εκτάσεις. Μετά από μία σύντομη παραμονή στον Αγιο Αυγουστίνο, ο ίδιος έπλευσε νότια κατά μήκος των σημερινών ακτών Ormond και Daytona beaches, και μπήκε στο Mosquito Inlet, όπου βρήκε μία ελκυστική περιοχή με μεγάλες μανώλιες, βελανιδιές και άλλα δέντρα.

Ηταν ιδιαίτερα χαρούμενος με αυτό που είδε και αποφάσισε να εγκαταστήσει εκεί τη νέα αποικία. Την αποκάλεσε Νέα Σμύρνη.

Πέρασε τον Ατλαντικό μία ακόμη φορά για να αγοράσει περισσότερη γη και να εξασφαλίσει τη βοήθεια της κυβέρνησης για να εγκαταστήσει την αποικία. Η Βρετανία έδειξε ενδιαφέρον για τη Νέα Σμύρνη, παρέχοντας χρήματα για τη μεταφορά εργατών και την ανάπτυξη υποδομών.

Την άνοιξη του 1767, ο Turnbull έπλευσε στη Μεσόγειο για να προσλάβει εργαζόμενους. Αντιμετώπισε ωστόσο απροσδόκητη αντίσταση από τους Οθωμανούς στο σχέδιό του να πάρει Ελληνες, έτσι έκανε στάσεις στην Ιταλία και τη Minorca για να πάρει περισσότερους.

Οταν τελικά έφτασε στην Ανατολική Φλόριδα είχε περί τα 1.500 άτομα με συμβόλαιο, κυρίως από τις Βαλεαρίδες Νήσους. Θα έπρεπε να εργαστούν στη Νέα Σμύρνη για ένα διάστημα χρόνων και σε αντάλλαγμα, θα μπορούσαν να έχουν ένα κομμάτι γης στην Ανατολική Φλόριδα ή να επιστρέψουν σπίτι τους.

Οι εργασίες όμως και οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Αρκετοί εργάτες πέθαναν από ασθένειες ή σε επιδρομές γηγενών. Το εγχείρημα της Νέας Σμύρνης τελικά «καρποφόρησε» και η κατάσταση έδειχνε να είναι σε τάξη.

Η σχέση του Turnbull με τους εργαζόμενους χειροτέρεψε ανά τα χρόνια, καθώς έκαναν λόγο για κακές συνθήκες εργασίας και σκληρές πρακτικές επιτήρησής του. Το 1777 οι εργαζόμενοι έκαναν πορεία προς τον Αγιο Αυγουστίνο για να θέσουν τα παράπονά τους στον κυβερνήτη Patrick Tonyn, ο οποίος τους παρείχε άσυλο.

Πολλοί αποφάσισαν να παραμείνουν στον Αγιο Αυγουστίνο, θέτοντας έτσι τέλος στις φυτείες στη Νέα Σμύρνη. Λίγα χρόνια μετά, το 1783 οι Ισπανοί κατέλαβαν εκ νέου την Φλόριδα, με τη Συνθήκη των Παρισίων και ο Andrew Turnbull μετακόμισε στο Charleston της South Carolina.

O Δρ. Dan Schafer

Ο Δρ. Schafer έλαβε το πτυχίο του από το University of North Dakota το 1960 και Ph.D. από το University of Minnesota το 1973. Υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού του University of North Florida για 35 χρόνια, University of Minnesota για 7 χρόνια και δάσκαλος σε σχολεία της Μινεσότα για 4 χρόνια.

Ακόμη, διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας στο UNF τρεις φορές, έχει λάβει βραβεία για τη διδασκαλία και την έρευνά του και το 1996 ήταν Διακεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου (University Distinguished Professor).

Η έρευνα του Δρα Schafer βασίζεται σε εξέταση αρχείων που έγινε σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ, του Καναδά, την Αγγλία, την Σκωτία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Τουρκία, αρκετά αφρικανικά κράτη, την Τζαμάικα και τη Δομινικανή Δημοκρατία στην Καραϊβική.

Εχει γράψει 7 βιβλία και έχει συν-γράψει άλλα δύο. Ακόμη έχει εκδώσει 16 κεφάλαια σε βιβλία, 20 σε περιοδικά και έχει δημιουργήσει 11 ντοκιμαντέρ. Ο ίδιος έχει δημιουργήσει το «Florida History Online: A Digital History Archive», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του University of North Florida.

Τα βιβλία του έχουν λάβει βραβεία από την Florida Historical Society, το Florida Humanities Council και την Jacksonville Historic Preservation Commission.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το «Anna Madgigine Jai Kingsley, African Princess, Florida slave, Plantation Slaveowner» (αναθεωρημένη και εκτεταμένη έκδοση), University Press of Florida, 2018. Το εν λόγω βιβλίο, κατόπιν σχετικού συμβολαίου, θα εκδοθεί και στα γαλλικά.