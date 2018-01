Διάσημοι που κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια και χρόνια μετά τον θάνατό τους

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ηταν πλούσιοι και διάσημοι, όταν βάδιζαν στα κόκκινα χαλιά. Με έξυπνες συμφωνίες και έσοδα από πνευματικά δικαιώματα κάποιοι αστέρες κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

Το Forbes συγκρίνει τα κέρδη των νεκρών διασημοτήτων σε διάστημα δώδεκα μηνών εδώ και μερικά χρόνια με βάση τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα από φωτογραφίες και συντάσσει τη λίστα «Top-Earning Dead Celebrities».

Σύμφωνα με τη λίστα του 2017, του περιοδικού Forbes, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Handelsblatt οι πιο κερδοφόρες προσωπικότητες που δεν είναι πλέον εν ζωή είναι:

13. Η Μπέτι Πέιτζ

Το «πιν απ γκερλ», της οποίας οι γυμνές φωτογραφίες προβλήθηκαν σε ανδρικά περιοδικά και ιδιωτικούς χώρους σε όλη την Αμερική έγινε είδωλο τη δεκαετία του ’50. Το 1957 ξαφνικά εξαφανίστηκε από το προσκήνιο – επειδή θεωρούσε ότι ήταν πολύ μεγάλη για τη δουλειά.

Θεωρείται η πιο φωτογραφημένη γυναίκα στον κόσμο. Χαμογέλασε στη φωτογραφική μηχανή περισσότερες φορές από τη Μέριλιν Μονρόε και τη Σίντι Κρόφορντ. Αργότερα, αρνιόταν να φωτογραφηθεί κατά τη διάρκεια κάθε συνέντευξης – έτσι ώστε ο κόσμος να την κρατούσε στη μνήμη «για πάντα νέα».

Περισσότερα από 1 εκατομμύρια δολάρια «κέρδισε» η Μπέτι Πέιτζ πέρυσι και με έσοδα 7,5 εκατ. δολάρια, βρίσκεται στην 13η θέση της κατάταξης με τις πιο κερδοφόρες προσωπικότητες που δεν είναι πλέον εν ζωή. Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη λίστα, αλλά με λιγότερα έσοδα. Στη συνέχεια, σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες, μια νέα συλλογή μόδας με το όνομα του μοντέλου άρχισε να διατίθεται στα καταστήματα – και αύξησε το 2008 τα έσοδα της Μπέτι Πέιτζ.

12. Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Θεωρείται η επιτομή της diva: Η Βρετανίδα ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ έγινε κινηματογραφικό αστέρι ως μικρό παιδί και αργότερα περπάτησε στα κόκκινα χαλιά όλου του κόσμου. Οι ταινίες της είναι ακόμα δημοφιλείς και κάθε δημόσια προβολή τους γεμίζει τα ταμεία. Ξανά και ξανά, οίκοι δημοπρασιών της Νέας Υόρκης δημοπρατούν επίσης κοσμήματα από τη συλλογή της. Τα διαμάντια και τα σμαράγδια, καθώς και οι ταινίες, συγκεντρώνουν έσοδα 8 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

11. Ντέιβιντ Μπόουι

Ο θρύλος της ροκ πέθανε πριν από δύο χρόνια, αλλά από τότε έχουν προστεθεί 9,5 εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία. Ήταν φανατικός συλλέκτης έργων Brit τέχνης, μέρος των οποίων δημοπρατήθηκε το 2016 στον οίκο του Λονδίνου Sotheby’s: μεταξύ άλλων, ο πίνακας «Air Power» του Jean-Michel Basquiats, πουλήθηκε 8,1 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε έναν άγνωστο πλειοδότη.

10. Αλμπερτ Αϊνστάιν

Το όνομά του είναι συνώνυμο της διάνοιας, το πρόσωπό του είναι ένα πορτρέτο τρέλας σε διάνοια. Ο Αϊνστάιν υπήρξε μια δημοφιλής διαφημιστική αναφορά για περισσότερο από επτά δεκαετίες μετά τον θάνατό του. Αλλά οι κανόνες είναι αυστηροί.

Όποιος θέλει να διαφημίσει με τον φυσικό, πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Εκτός από τα δικαιώματα του διάσημου επιστήμονα, μια ισραηλινή εταιρεία διαχειρίζεται επίσης αυτά του Τσάρλι Τσάπλιν και του Έλβις Πρίσλεϊ. Κάθε χρόνο, το μάρκετινγκ και ο εφευρέτης της θεωρίας της σχετικότητας συγκεντρώνουν έσοδα ύψους δέκα εκατομμυρίων δολαρίων.

9. Τζον Λένον

Η χήρα του Τζον Λένον μπορεί να απολαμβάνει περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια ετησίως: τόσα αποφέρει το brand «Lennon» και τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών δίσκων των Beatles. Χάρη σε αυτά τα δικαιώματα, οι επιζώντες Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κερδίζουν περίπου 91.000 ευρώ την ημέρα.

8. Θίοντορ Γκέιζελ

Ο Αμερικανός συγγραφέας παιδικών βιβλίων γνωστός ως Dr. Seuss. Τα έσοδα από τα βιβλία του, «The Cat in the Hat», «One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish», «Horton Hatches the Egg», «Horton Hears a Who» ανέρχονται σε 16 εκατ. δολάρια ετησίως.

7. Πρινς

ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες και βρίσκεται στη θέση επτά της λίστας του Forbes. Λίγο πριν τον θάνατό του ήταν σε περιοδεία, η οποία μετά θάνατον του απέφερε και άλλα έσοδα στην περιουσία που ανέρχεται στα 18 εκατ. δολάρια.

6. Τομ Πέτι

Έγινε γνωστός με τους Tom Petty & the Heartbreakers και αργότερα έγινε επιτυχημένος σόλο καλλιτέχνης. Αυτό εξασφαλίζει ακόμη και μετά τον θάνατό του ετησίως έσοδα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η δίκη της Wixen Music Publishing κατά της υπηρεσίας streaming Spotify ξεκίνησε πρόσφατα. Η μουσική πύλη διέθετε τραγούδια του Πέτι και άλλων καλλιτεχνών χωρίς τις άδειες τους.

5. Μπομπ Μάρλεϊ

Τα έσοδα από τις πωλήσεις T-shirts και τσαντών και τις διαφημίσεις με τον Μπομπ Μάρλεϊ είναι πολλά. Οι δικαιούχοι κάθε χρόνο κερδίζουν 23 εκατομμύρια δολάρια από το πρόσωπο και τη μουσική του τραγουδιστή της ρέγκε.

4. Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Έλβις ζει – ακόμη και σήμερα σε πολυάριθμα προϊόντα και με ηχογραφήσεις. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανέρχονται σε 35 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μεταξύ άλλων, η χήρα του Έλβις, Πρίσιλα Πρίσλεϊ άνοιξε για το κοινό την πρώην έπαυλή του στο Μέμφις το 1982. Εκατομμύρια θαυμαστές κάνουν κάθε χρόνο προσκύνημα στη Graceland, όπου ο καλλιτέχνης έζησε επί 20 χρόνια. Σήμερα ανήκει στην κόρη του Έλβις, Λίζα Μαρί.

3. Τσαρλς Μ. Σουλτς

Τα σχέδια του είναι παγκοσμίως γνωστά: Ο Τσαρλς Μ. Σουλτς με τον χαρακτήρα του, Τσάρλι Μπράουν, 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ιστορίας κινουμένων σχεδίων τους, Τhe Peanuts Charlie Brown and Snoopy καταγράφει έσοδα σε 38 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

2. Αρνολντ Πάλμερ

Είναι ένας μύθος του επαγγελματικού γκολφ. Ο Άρνολντ Πάλμερ όχι μόνο κατέκτησε πολλά τρόπαια, αλλά έδωσε το όνομά του σε ρόφημα- παγωμένο τσάι με λεμονάδα. Ο «βασιλιάς» αποφέρει στην οικογένειά του ακόμη και σήμερα 40 εκατ. δολάρια.

1. Μάικλ Τζάκσον

Δεν είναι μόνο ο «Βασιλιάς της ποπ», αλλά και στην πρώτη θέση της λίστας με τις πιο κερδοφόρες προσωπικότητες που δεν είναι πλέον εν ζωή. Η απόσταση του από τους υπόλοιπους είναι μεγάλη, καθώς τα έσοδα ανέρχονται σε 75 εκατ. δολάρια.

Περίπου 825 εκατομμύρια δολάρια (743 εκατομμύρια ευρώ) ήταν η περιουσία του κατά τη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με το Forbes. Υπάρχουν επίσης συμφωνίες για τα δικαιώματα μεταξύ της Sony και των κληρονόμων του Τζάκσον. Είναι πρώτος στη λίστα για πέμπτη κατά σειρά φορά.