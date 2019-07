Διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ επιχείρησαν να διεισδύσουν στο κοινοβούλιο (βίντεο)

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ. Διαδηλωτές που αντιτίθενται στην προσκείμενη στο Πεκίνο κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ προσπάθησαν σήμερα να διεισδύσουν στο τοπικό κοινοβούλιο σπάζοντας τζάμια, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, πριν από την μεγάλη διαδήλωση που προβλέπεται να γίνει σήμερα για την 22η επέτειο της παράδοσης της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ από τη Βρετανία στην Κίνα.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε εναντίον των διαδηλωτών αυτών σπρέι πιπεριού, ενώ ορατή ήταν η παρουσία μελών των δυνάμεων για την αντιμετώπιση των ταραχών μέσα στο κτίριο του τοπικού κοινοβουλίου, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των διαδηλώσεων που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον σχεδίου νόμου της τοπικής κυβέρνησης, το οποίο έχει στόχο να επιτρέπει την έκδοση υπόπτων στην ηπειρωτική Κίνα.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ ανέστειλε τη διαδικασία κύρωσης του νόμου για τις εκδόσεις, αλλά δεν απέσυρε το κείμενο.

Αυτό το σχέδιο νόμου προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους τους Χονγκ Κονγκ, στους οποίους κατέβηκαν έως και 2 εκατομμύρια άνθρωποι στις 16 Ιουνίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, από τον συνολικό πληθυσμό των 7 εκατομμυρίων κατοίκων της πρώην βρετανικής αποικίας. Μολονότι οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές και πάλι είχαν ξεσπάσει συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές.

Σήμερα οι εντάσεις ξέσπασαν όταν μικρές ομάδες διαδηλωτών, κυρίως νέοι με καλυμμένα πρόσωπα, έστησαν οδοφράγματα παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία σε τρεις μεγάλες οδικές αρτηρίες στην καρδιά του Χονγκ Κονγκ.

