Εκκληση Διεθνούς συνασπισμού για προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος εν μέσω COVID-19

Με την παγκόσμια υγεία να απειλείται, γιατροί, βοηθητικό προσωπικό και δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν απειλές στην προσπάθειά τους να ενημερώνουν με ακρίβεια ένα ανήσυχο κοινό για την πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεδομένης της ζωτικής σημασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, το Coalition to Make Whistleblowing Safe During COVID-19 and Beyond (Συνασπισμός για διασφάλιση μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος κατά τη διάρκεια του COVID-19 και πέραν αυτού) έχει γράψει ανοικτή επιστολή καλώντας όλες τις δημόσιες αρχές και τα θεσμικά όργανα να προστατεύσουν όσους αναφέρουν ή εκθέτουν ζημίες, καταχρήσεις και σοβαρές παρατυπίες.

Ο συνασπισμός 51 ομάδων αποτελείται από ιδρύματα που περιλαμβάνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις δημοσιογράφων, πανεπιστήμια, ομάδες στήριξης μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές. Μεταξύ αυτών είναι το Blueprint for Free Speech με έδρα τη Μελβούρνη και το Βερολίνο και το παράρτημα Blueprint Greece, καθώς και η Διεθνής Διαφάνεια και οι κλάδοι της σε Αυστραλία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία.

Η ομάδα εκφράζει την ανησυχία της ότι η ανάληψη εξουσιών σε καιρό έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της κρίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυταρχικούς ηγέτες για τη δίωξη δημοσιογράφων που αναφέρουν κρούσματα τα οποία θα προτιμούσαν να παραμείνουν κρυφά. Πολλοί φοβούνται ότι η ανάληψη της εξουσίας έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για περαιτέρω ενέργειες εναντίον των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας.

Η χρήση τηλεφωνικής παρακολούθησης σε επίπεδο πληθυσμού και ο ψηφιακός εντοπισμός των επαφών παρουσιάζει δυνητικούς κινδύνους για τους δημοσιογράφους και τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στους οποίους βασίζονται σε πολλές χώρες, αν τα συστήματα αυτά δεν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος γίνονται επίσης άμεσος στόχος συμπεριλαμβανομένων νοσοκόμων και γιατρών που αντιμετωπίζουν πειθαρχικές διώξεις στο χώρο εργασίας μετά από προειδοποιήσεις για έλλειψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Σημαντικές περιπτώσεις αντιποίνων στο χώρο εργασίας έχουν γνωστοποιηθεί στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του Dr. Li Wenliang στην Κίνα, τον οποίο επέπληξαν οι τοπικές αρχές για “διασπορά φημών” όταν προσπάθησε να προειδοποιήσει τους Κινέζους συναδέλφους του για την εμφάνιση του COVID-19.

Έγινε ένας από τους πρώτους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που προειδοποίησε για τον ιό. Ανώτατα κλιμάκια της κινεζικής κυβέρνησης υιοθέτησαν διαφορετική προσέγγιση και τελικά δικαιώθηκε. Δυστυχώς, μολύνθηκε από τον ιό και έχασε τη ζωή του.

Οι καταγγελίες μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τον COVID-19 δεν περιορίζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε μια ιδιαίτερα προβεβλημένη περίπτωση αντιποίνων από εργοδότη, ο Brett Crozier απολύθηκε από κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου USS Roosevelt στον Ειρηνικό, για “εξαιρετικά κακή εκτίμηση” όταν έστειλε υπόμνημα για διασπορά του COVID-19.

Αναζήτησε βοήθεια από το Ναυτικό να προστατεύσει το πλήρωμα με σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση των περισσότερων μελών. Πάνω από 100 μέλη του πληρώματος σε σύνολο 4.800 ναυτικών βγήκαν θετικοί στον ιό. Τα μέσα ενημέρωσης περίεγραψαν το πλοίο ως ένα «τρυβλίο Petri» με μικροβιακή μόλυνση.

Σε κλιπ που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αποχώρηση του Crozier από το USS Roosevelt συνοδεύτηκε από επευφημίες του πληρώματος των 4.800 ατόμων. Λίγες μέρες αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο ίδιος ο Crozier προσβλήθηκε από τον ιό και έπρεπε να μπει σε καραντίνα.

Συνάγοντας το κόστος της διαφθοράς

Η πανδημία COVID-19 κατέστησε επίσης προφανές τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της διαφθοράς. Η Ελλάδα έκλεισε επιχειρήσεις που δεν είναι πρώτης ανάγκης και επέβαλε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις αρχές της εκδήλωσης της επιδημίας στη χώρα, γεγονός που της επέτρεψε να μειώσει τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων.

Ωστόσο, η διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού υπήρξε πρόκληση μετά από σειρά σκανδάλων διαφθοράς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ των οποίων γιατροί που δωροδοκούνται για να χειρουργούν ασθενείς.

Το καθεστώς αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες για ενδεχόμενη διαφθορά όσον αφορά στην απόκτηση βασικού εξοπλισμού, και για κερδοσκοπία με πρόσχημα τον ιό ενώ οι κυβερνήσεις αναζητούν απεγνωσμένα τα πάντα από μάσκες και γάντια μέχρι αναπνευστήρες για τα νοσοκομεία και τις κλινικές.

Αυτό αναγνωρίζεται στη δήλωση του Συνασπισμού. “Η εντιμότητα, η διαφάνεια και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας και πολύ περισσότερο στη διάρκεια μιας πανδημίας. Έχουμε ήδη δει παραδείγματα παρανομίας και κακοδιαχείρισης στα δημόσια θεσμικά μας όργανα, τις εμπορικές αγορές και τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα του COVID-19.”

“Κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας έχουμε ήδη γίνει μάρτυρες καταχρήσεων. Κατά διαστήματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση έχουν περιοριστεί.”

Η ομάδα πρόσθεσε: “Η καταγγελία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση και την πρόληψη πράξεων που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον. Οι οργανώσεις μας καλούν όλες τις δημόσιες αρχές και τα εταιρικά ιδρύματα να προστατεύσουν όσους εκθέτουν ζημίες, καταχρήσεις και σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και πέραν αυτής.”