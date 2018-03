Δικαιώθηκε ο ομογενής που είχε διαμάχη με τον Οργανισμό Τραμπ για ξενοδοχείο (βίντεο)

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ. Εργάτες ξήλωσαν το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη σήμανση του ξενοδοχείου «Trump Ocean Club International Hotel and Tower» στον Παναμά, καθώς τα στελέχη του Τραμπ αναγκάστηκαν να φύγουν από τα γραφεία διαχείρισης, όπως και οι φύλακες ασφαλείας.

Ηταν το τέλος, με νομική παρέμβαση, μίας 12ήμερης διαμάχης για τον έλεγχο του ακινήτου. Η Δικαιοσύνη του Παναμά και αξιωματικοί της Αστυνομίας υποστήριξαν τα επιχειρήματα του ιδιοκτήτη της πλειοψηφίας των μετόχων, του ομογενή Ορέστη Φιντικλή (Orestes Fintiklis) να έχει τον έλεγχο.

«Ηταν καθαρά μία εμπορική διαμάχη η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο», δήλωσε ο -κυπριακής καταγωγής- κ. Φιντικλής, private equity investor με έδρα το Μαϊάμι και επικεφαλής της Ενωσης Ιδιοκτητών Ξενοδοχείων. «Και σήμερα αυτή η διαμάχη τακτοποιήθηκε από τις αρχές και τους δικαστές αυτής της χώρας».

Majority owner of Trump Hotel in Panama declares victory against the Trumps in struggle for the property’s control and plays a victory anthem on the hotel lobby’s piano: “Accordeon,” a popular Greek song about the fight against fascism pic.twitter.com/jS5Zp4cp3M

