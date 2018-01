«Αδικο» και «ρημαγμένο» το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ λέει ο Τραμπ για DACA

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Αδικο» χαρακτήρισε το αμερικανικό δικαστικό σύστημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή να αναστείλει προσωρινά την κατάργηση του προγράμματος DACA που προστατεύει τους ανήλικους παράτυπους μετανάστες από απέλαση και τους επιτρέπει να εργάζονται και να σπουδάζουν στη χώρα.

Με ένα μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή δείχνει σε όλους ότι το σύστημα είναι «ρημαγμένο» και «άδικο» επειδή «η απέναντι πλευρά σε μια υπόθεση (όπως αυτή του DACA) προσφεύγει πάντα στο 9ο Εφετείο και σχεδόν πάντα κερδίζει προτού ανατραπεί (σ.σ. η απόφαση) από ανώτερα δικαστήρια».

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ιανουαρίου 2018