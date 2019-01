Διάλεξη και παράσταση – δρώμενο, στο πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης της Miro Ito «Δρόμος του Φωτός και της Ελπίδας – Το ταξίδι του Ελληνισμού στην Ιαπωνία», που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:30.

Συγκεκριμένα, στο ΒΧΜ θα δοθεί διάλεξη της φωτογράφου-καλλιτέχνιδος Miro Ito με θέμα «Η Τέχνη ως Μέσο και ως Mήνυμα Oικουμενικότητας («Art as Media is a Message for Universality»).

Η Miro Ito, με αφορμή τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ιαπωνίας που απεικονίζονται στη φωτογραφική της έκθεση, μιλά για οράματα τα οποία απηχούν την ενότητα, έχοντας ως σύνθημα: «Το μέσο είναι μήνυμα».

Παράλληλα, με τη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί παράσταση – δρώμενο με μάσκες Gigaku από τον χορευτή Shunso, πρώην σολίστα του Εθνικού Μπαλέτου της Κούβας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Θεατρικές μάσκες Gigaku από το βουδιστικό ναό του Todaiji στη Νάρα απεικονίζονται και στις φωτογραφίες της έκθεσης.

Οι μάσκες αυτές θεωρείται ότι έλκουν την καταγωγή τους από το κωμικό αρχαίο ελληνικό θέατρο και έφτασαν στην Ιαπωνία ακολουθώντας μια πορεία ανταλλαγών και προσμίξεων κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού.

Η διάλεξη της Miro Ito θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα (χωρίς μετάφραση).

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.