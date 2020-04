Δρ Αννα Κολοκάθη: Η ζωή μάς διδάσκει ταπεινότητα

Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έχει περάσει από τις συμπληγάδες του Mount Sinai, του Beth Israel και των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών, όπως οι Pfizer, Bristol Myers Squibb, Vertex Pharmaceuticals αποκτώντας όλους τους διευθυντικούς και ακαδημαϊκούς τίτλους. Η Δρ Αννα Κολοκάθη είναι τόσο ταπεινή, φιλική και ομιλητική, που ξεχνάς την ιδιότητά της και θέλεις να της «πιάσεις την κουβέντα», για όλα όσα γίνονται στον Κόσμο, στα οποία είναι εντυπωσιακά ενημερωμένη.

Πολυταξιδεμένη, όχι σε κοσμοπολίτικα στέκια, αλλά στους λόφους της Ουγκάντα, που εκπαίδευε γιατρούς και νοσοκόμες πώς να φροντίζουν παιδιά και ενήλικες που πέθαιναν και πεθαίνουν ακόμα από AIDS και στο πανέμορφο νησί της Σρι Λάνκα στην Ασία, όπου απεσταλμένη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) έκανε «Μελέτη Επανάκαμψης του Συστήματος Υγείας», το οποίο είχε καταστραφεί λόγω του Τσουνάμι, έχει μια τεράστια εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Υγείας μέσα από τις επικίνδυνες αποστολές της στις χώρες με AIDS, TB, ελονοσία και καταστροφές.

Στα 36 χρόνια της διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Προγραμμάτισε να χειρουργηθεί την παραμονή των Χριστουγέννων, για να μη λείψει από τη δουλειά της. Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της εργασιομανή και ο σύζυγός της συμπληρώνει χαριτολογώντας…… «κοιτάει πρώτα τη δουλειά της, μετά τους φίλους της, μετά τον εαυτό της και στο τέλος εμένα». Υποδεχτείτε μια λοιμωξιολόγο, που την προόριζαν για δικηγόρο, αλλά του έπεισε όλους και έγινε γιατρός.



Τελικά πώς πείσατε τους γονείς σας και γίνατε γιατρός;

Οι γονείς μου πήγαν μετανάστες στην Αυστραλία τη δεκαετία του ᾽50. Ετσι εγώ γεννήθηκα στη Μελβούρνη. Στη Νέα Υόρκη ήρθαμε όταν ήμουν 12 ετών. Τελείωσα το γυμνάσιο στη ΝΥ και για διακοπές εκείνο το καλοκαίρι πήγαμε Ελλάδα. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα, και δεν ήθελα να φύγω όταν τέλειωσαν οι διακοπές. Εψαχνα λοιπόν να βρω μια δικαιολογία να τους πείσω για να μείνω, οπότε ανακοινώνω στους γονείς μου, ότι θα μείνω στην Ελλάδα για να σπουδάσω. Μου λέει ο πατέρας μου «πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις πίσω στη ΝΥ να πας στο πανεπιστήμιο. Εγω επέμεινα και του λέω ότι «θα δώσω Ιατρική εδώ στην Ελλάδα» και πάμε λέγοντας….. Δεν πίστευα ότι θα περάσω, γιατί έπαιρναν ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά τελικά πέρασα. Αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.

Γνωρίζατε καλά την ελληνική γλώσσα προφανώς…

Ενα πράγμα για το οποίο ευγνωμονώ τον πατέρα μου, είναι ότι παρά το γεγονός ότι και ο αδελφός μου και εγώ κάναμε μεγάλη επανάσταση, αυτός επέμενε και μας δίδασκε ο ίδιος ελληνικά στο σπίτι. Κάθε χρόνο έστελνε επιστολή από την Αυστραλία στο Υπουργείο Παιδείας, για να του στείλουν την διδακτέα ύλη την ανάλογη με την ηλικία μας και κάθε βράδυ μας έκανε μάθημα 2 ώρες. Εγώ και ο αδελφός μου επαναστατούσαμε, γιατί δεν θέλαμε να έχουμε επιπρόσθετα διαβάσματα, αλλά τώρα τον ευγνωμονώ γι’ αυτό, γιατί ξέρω τι προσωπική θυσία έκανε για μας και πόσο δύσκολη του κάναμε τη ζωή του. Ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος. Πάντα έλεγε «δυστυχισμένος αυτός που έχει γνωρίσει δυο πατρίδες». Τώρα έχω έρθει στα λόγια του. Οταν είμαι εδώ θέλω να είμαι στην Ελλάδα και όταν είμαι εκεί, θέλω να έρθω εδώ.



Τι σας παρακίνησε να ειδικευτείτε στην λοιμωξιολογία;

Πάντα πίστευα, ότι είναι καθοριστικό για ένα φοιτητή της Ιατρικής το ποιους έχει μέντορες. Εγώ είχα καθηγητή Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή στην Αθήνα τον Δρα Δάικο και αυτός μου έβαλε το «φυτίλι» της λοιμωξιολογίας. Οταν γύρισα στη Νέα Υόρκη έκανα ειδικότητα Παθολογίας στο Elmhurst και Mount Sinai και μετά υπο-ειδικότητα στα Λοιμώδη Νοσήματα στο Beth Israel. Οι μέντορές μου ήταν αξιοθαύμαστοι. Συγκεκριμένα, ένας καθηγητής στο Mount Sinai, που όταν έκανα ειδικότητα Παθολογίας είμασταν στην αρχή της επιδημίας του AIDS. Θυμάμαι είχε έρθει ένα περιστατικό με μηνιγγίτιδα σε μια εφημερία μου και έπρεπε να κάνω οσφυονωτιαία παρακέντηση. Ηταν 3 το πρωί, δεν ήμουν σίγουρη για το τι έβλεπα στο πλακάκι και τον πήρα τηλέφωνο. Αυτός ο άνθρωπος στις 3 το ξημέρωμα ήρθε στο νοσοκομείο να με βοηθήσει να δούμε το πλακάκι μαζί και να βγάλουμε διάγνωση. Με τέτοιους μέντορες θέλεις να ακολουθήσεις τα βήματά τους.

Κάντε μας μια αναδρομή στη σταδιοδρομία σας.

Τελείωσα την πρακτική και μετά σχολήθηκα στο εργαστήριο κάνοντας εργαστηριακή έρευνα πάνω σε ανθεκτικά μικρόβια στα αντιβιοτικά και είχα ακαδημαϊκή θέση στο Beth Israel και στο Mount Sinai. Εκανα έρευνα και κλινική ιατρική στο AIDS και στη φυματίωση με χρηματοδότηση από το NIH (National Institutes of Health) και ήμουν μια από τους 3 διευθυντές υπεύθυνη για την εσωτερική μονάδα HIV και για τα εξωτερικά ιατρεία στο Beth Israel. Η επιδημία του AIDS τότε ήταν σε έξαρση. Οι ασθενείς που βλέπαμε ήταν από τους πιο διάσημους ηθοποιούς και επιχειρηματίες μέχρι τους ναρκομανείς του δρόμου. Εμεινα στο Beth Israel και μετά από μια πρόταση μιας αγαπημένης φίλης πήγα στην Pfizer όπου δέχτηκα μια δουλειά στην οποία δεν μου είχαν εξηγήσει καν τι θα κάνω. Είπα όμως το ναι γιατί είχα ένα «γινάτι» με την διευθύντριά μου στο Mount Sinai και αποφάσισα να το εγκαταλείψω. Στη Pfizer βρήκα ένα περιβάλλον πολύ συνεργάσιμο, το οποίο μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πολλά πράγματα και να συνεργαστώ με διακεκριμένους και αξιόλογους επιστήμονες και ιατρούς από όλο τον Κόσμο. Είχαμε παγκόσμιες ερευνητικές ομάδες με συμμετοχή από διάφορα ακαδημαϊκά κέντρα και οργανισμούς. Ασχολήθηκα με έρευνα πάνω στα μικρόβια και ειδικά με το γνωστό Zithromax. Ημουν υπεύθυνη για τα αντιμικροβιακα για όλο το φάσμα.

Η Pfizer έκανε έρευνες στην Αφρική;

Στην Αφρική με την Pfizer αρχίσαμε μεγάλη καμπάνια από το 1998, για να δημιουργήσουμε ερευνητικά κέντρα και κλινικές στις πληγείσες περιοχές. Το Pfizer Foundation συνεργάστηκε με οργανισμούς όπως το Clinton Foundation, το Gates Foundation, το CDC (Center for Disease Control and Prevention), το WHO (World Health Organization) και με μεγάλα νοσοκομεία και ακαδημαϊκά κέντρα για μελέτες και προγράμματα για θεραπείες κατά της ελονοσίας, φυματίωσης, τράχωμα και HIV.

Καταφέραμε και ανοίξαμε κλινικές στη Ουγκάντα, στην Καμπάλα να κάνουμε περίθαλψη, αλλά και να δημιουργήσουμε προγράμματα με καθηγητές και προσωπικό από την Αμερική, το οποίο στηριζόταν σε ένα τριαξονικό διάγραμμα. Πρώτον, να δώσουμε περίθαλψη στους ανθρώπους με HIV και με φυματίωση, δεύτερο να κάνουμε εργαστηριακές μελέτες εκεί και τρίτον να διδάξουμε τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και τις νοσοκόμες όλα τα σχετικά με τον τρόπο περίθαλψης. Αυτό το μοντέλο μετά εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Ηταν πρωτοφανές, γιατί βάλαμε τις βάσεις για το private public partnership, δηλαδή πώς μπορεί να συνεργαστεί το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα μαζί και να κάνουν έργα.

Παρ’ όλα αυτά το AIDS σκοτώνει ακόμα στην Αφρική…

Το AIDS υπάρχει στην Αφρική, ειδικά στα κράτη που έχουν τα μεγαλύτερα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Επίσης τα συστήματα υγείας και παιδείας δεν δίνουν τις υποχρεωτικές υπηρεσίες και πληροφορίες. Πολλοί νέοι στην Αφρική θεωρούν τη μεγάλη φτώχεια και ανεργία μεγαλύτερο πρόβλημα από το AIDS και οι γυναίκες φοβούνται περισσότερο τους βιασμούς και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες από το να προσβληθούν από HIV. Υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος απο πολιτικούς και σε μερικές περιπτώσεις και στις χώρες υπάρχει διαφθορά, όπως επίσης και σε κάποιους ανεξέλεγκτους NGO (Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς), που υποτίθεται βοηθούν. Την πρώτη φορά που πήγα σε ένα ορφανοτροφείο και είδα τα άρρωστα παιδιά, ράγισε η καρδιά μου.

Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο τον άνδρα μου και του είπα, «αν ποτέ παραπονεθώ, ότι δεν μπορώ να βρώ ραντεβού να φτιάξω τα μαλλιά μου, ή δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση σε εστιατόριο, να με σκοτώσεις». Οταν βλέπουμε τη δυστυχία παντού και την συγκρίνουμε με τη δική μας ζωή και τις ανέσεις που έχουμε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ευγνώμονες για την τύχη μας. Αυτό που με έκανε να ταπεινωθώ, ήταν ότι ο κόσμος αυτός έχει μια απρόσμενη αισιοδοξία μέσα στη δυστυχία του. Εβλεπες τις γυναίκες με τέτοια ζέστη να είναι σε μια ουρά έξω από ένα μπάνγκαλοου, για να εξεταστούν, αν έχουν AIDS και να είναι ολοκάθαρες, ντυμένες με τα γιορτινά τους ρούχα, με δυο τρία παιδιά στην αγκαλιά και στα πόδια τους η κάθε μία. Δεν υπήρχαν καν φάρμακα για να τους δώσουμε τότε. Η φυματίωση και η ελονοσία επίσης σε συνδυασμό με το AIDS έκανε τα πράγματα εφιαλτικά. Πήγαινες στα νοσοκομεία και στα ορφανοτροφεία και δεν είχαν κουνουπιέρες ή και να υπήρχαν, ήταν γεμάτες με τεράστιες τρύπες. Στέλναμε κουνουπιέρες, φάρμακα, ό,τι μπορούσαμε.

Στο βιογραφικό σας υπάρχει η ενασχόλησή σας με έρευνες για τις ηπατίτιδες.

Το 2005 έφυγα και πήγα σε μια άλλη μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στην Bristol Myers Squibb, που μου έκαναν μια πολύ καλή πρόταση να ασχοληθώ με την έρευνα για τα φάρμακα για AIDS, αλλά και τις ηπατίτιδες Β και C. Η ΒΜS είχε μεγάλη παράδοση στην έρευνα για φάρμακα κατά των ιών και ειδικά κατά του AIDS και ηπατίτιδας Β. Ήταν και η αρχή τότε της έρευνας για την ηπατίτιδα C. Επίσης η BMS έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, που λεγόταν Secure The Future, και αφορούσε τα παιδιά με AIDS, ελονοσία και φυματίωση στην Αφρική. Αρχισα πάλι να πηγαίνω στη Ν. Αφρική, όπου είχα την ευκαιρία να συνεχίσω αυτό που αγαπούσα, δουλεύοντας με διάφορες ΜΚΟ, να προσφέρουμε ιατρική περίθαλψη, φάρμακα και βοήθεια στα παιδιά. Εμεινα στην Bristol Myers Squibb μέχρι το 2008 και μετά πήγα στην Vertex Pharmaceuticals. Στη Vertex όπου ήμουν υπεύθυνη για το ιατρικό τμήμα της εταιρείας, συνέχισα την ασχολία μου με την έρευνα στην ηπατίτιδα C.

Η ηπατίτιδα C ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση, διότι έχει προσβάλει πολύ κόσμο με σοβαρές επιπτώσεις και η έρευνα για το κατάλληλο φαρμακευτικό «κοκτέιλ» κατά του ιού ήταν μακροχρόνια, αλλά τώρα υπάρχουν αποτελεσματικά σκευάσματα. Μετά για λόγους οικογενειακούς έφυγα από τη Βοστώνη και επέστρεψα στη Νέα Υόρκη. Εργάστηκα στη ΝΥ σε μια εταιρεία βιοτεχνολογίας με έρευνα στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, όπου ήμουν υπεύθυνη για το ιατρικό, επιστημονικό και ρυθμιστικό προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω σαν σύμβουλος για Ιδρύματα και Οργανισμούς. Εφτασα σε ένα σημείο επαγγελματικά, αλλά και σαν επιστήμονας που ήθελα να λειτουργώ ανεξάρτητα, να έχω ελευθερία κινήσεων και τον ελεύθερο χρόνο μου, να κάνω πράγματα που εγω επέλεγα επάνω στη δουλειά μου, αλλά και στην προσωπική μου ζωή. Τώρα πια έχω και χρόνο να πηγαίνω στη Ελλάδα πιο συχνά.



Ας έρθουμε στην επίκαιρη πανδημία του κορωνοϊού.

Τι μαθαίνουμε γι’ αυτή την καινούργια νόσο; Το COVID19 είναι μια καινούργια λοίμωξη και ο ιός αυτός δεν έχει περιγραφεί στο παρελθόν, γι’ αυτό υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε και καθημερινά μαθαίνουμε καινούργιες πληροφορίες, οι οποίες τροποποιούν τις εντυπώσεις μας και τις οδηγίες μας. Το πρώτο μάθημα που πήραμε είναι, ότι ο ιός αυτός είναι πάρα πολύ μεταδοτικός, ακόμα και απο άτομα που είναι ασυμπτωματικά. Αυτό βέβαια μας έχει δυσκολέψει πολύ στα μέτρα ανίχνευσης. Επίσης, ενώ στην αρχή πιστεύαμε ότι θα προσβάλλει άτομα ηλικιωμένα ή άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, όπως διαβήτη, καρδιοπάθειες και άλλα νοσήματα, βλέπουμε έναν αυξημένο αριθμό από βαριά νοσήματα και θανάτους σε νέα άτομα ηλικίας 25-50 ετών. Επίσης, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα είναι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στους επιζώντες και χρειάζεται να κάνουμε πολλές μελέτες και να παρακολουθήσουμε αυτά τα άτομα, για ένα μακρύ χρονικό διάστημα.



Γιατί ο κόσμος πεθαίνει;

Εκτιμάται ότι περίπου το 5% των περιπτώσεων φτάνει σε κρίσιμη κατάσταση και υπάρχουν πιθανότητες θανάτου. Δεν είναι μόνο ο ιός που καταστρέφει τους πνεύμονες, αλλά συγχρόνως μια ανοσιακή υπεραντίδραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ανοσοποιητικό σύστημα ξεφεύγει τον έλεγχο, έρχεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με επιπτώσεις για βλάβες σε όλο το σώμα. Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση έχουν υψηλά επίπεδα πρωτεϊνικών κυτοκινών. Η μαζική παραγωγή κυτοκινών, η λεγόμενη «καταιγίδα κυτοκινών», προκαλεί τεράστια αντίδραση με ευρεία φλεγμονή στους πνεύμονες και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να εμποδίζει τα όργανα στην οξυγόνωση. Αν το ανοσοποιητικό σύστημα δεν καταφέρει να νικήσει τον ιό, τότε μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει μεγαλύτερες βλάβες. Οι βαριές επιπτώσεις είναι συνήθως ένας συνδυασμός βλάβης από τον ιό και από την ανοσιακή αντίδραση του ασθενούς.

Υπάρχει κάποια αισιοδοξία για εμβόλιο και θεραπείες;

Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας να βρεθεί το κατάλληλο εμβόλιο, που θα είναι και αποτελεσματικό κατά του ιού, αλλά και ασφαλές. Επίσης, πρέπει να ανταποκριθούμε στην παραγωγή και στη ζήτηση που θα υπάρχει. Επομένως αυτό μας δυσκολεύει, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα εμβόλιο σε μικρό χρονικό διάστημα και γι’ αυτό λέμε ότι θα πάρει τουλαχιστον από ένα χρόνο μέχρι 18 μήνες. Το θετικό στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία δουλεύουν οι επιστήμονες και τα εργαστήρια διεθνώς, και η συνεργασία που υπάρχει μοιράζοντας πληροφορίες. Πιστεύω όμως, ότι θα έχουμε πληροφορίες για κατάλληλες φαρμακευτικές θεραπείες πριν από το εμβόλιο και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολυάριθμες πιθανές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του ιού, με διάφορα θεραπευτικά φάρμακα που έχουν διαφορετικές δράσεις, όπως είναι τα αντισώματα μονοκλωνικά και αντισώματα από πλάσμα, τα αντιικά φάρμακα, και θεραπείες που μετριάζουν την καταστρεπτική ανοσολογική απόκριση, που εμφανίζουν μερικοί ασθενείς.

Βγαίνουν διάφορα πειραματικά φάρμακα, μιλήστε μας για αυτά.

Τα πράγματα αλλάζουν καθημερινά σχετικά με τα φάρμακα και τις πληροφορίες που μαθαίνουμε από διάφορες μελέτες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φάρμακο που έχει εγκριθεί απο το FDA για τον COVID-19. Στα νοσοκομεία χρησιμοποιούν φάρμακα και εκεί πάλι εξαρτάται από το ιατρικό προσωπικό του εκάστοτε νοσοκομείου και πόσο «επιθετική» θα είναι η παρέμβαση του γιατρού. Για παράδειγμα υπάρχουν νοσοκομεία, που ενώ κάποια φάρμακα δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί από το FDA, όπως είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα χρησιμοποιούν σε διάφορα σκευάσματα σε βαριές περιπτώσεις σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα ανάλογα με τις βλάβες του ασθενούς και εφόσον δεν έχεις άλλη επιλογή. Σε ασθενείς που η ασθένεια είναι ελεγχόμενη, συνήθως δεν δίνουμε πειραματικά φάρμακα. Οπως η Regeneron, Gilead και άλλες αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες που κάνουν μελέτες με ραγδαία ταχύτητα, υπάρχουν και άλλες εταιρείες από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ευρώπη, που προσπαθούν να βρουν φάρμακα για την καταπολέμηση του ιού.

Τι δεν πήγε καλά με την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Αμερική;

Κάθε πανδημία είναι διαφορετική και είναι νωρίς ακόμα για να εκτιμήσουμε όλες τις συνέπειες των μέτρων που έχουν ληφθεί. Στην Αμερική δεν εκτιμήσαμε εγκαίρως τη σοβαρότητα και τη μεταδοτικότητα του κορωνοϊού αυτού και επομένως χάσαμε πολύτιμο χρόνο, που θα μπορούσαμε να είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα, να αναπτύξουμε και να παράγουμε τα κατάλληλα διαγνωστικά τεστ, να έχουμε τα ανάλογα εφόδια και την ετοιμότητα στα νοσοκομεία.



Ποια πιστεύετε, ότι θα είναι η πορεία του COVID-19 τους επόμενους μήνες;

Μέχρι να βγεί ένα πετυχημένο εμβόλιο, ο ιός αυτός θα μας ταλαιπωρήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες ακόμα αλλά με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, λοιμωξιολόγοι και άλλοι επιστήμονες προβλέπουν ίσως μείωση κρουσμάτων και θανάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά με μεγάλη πιθανότητα να επανέλθει το φθινόπωρο. Μέχρι τότε ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι με διαγνωστικά κιτς, με κιτς για αντισώματα, με ετοιμότητα στα νοσοκομεία, με τα κατάλληλα εφόδια και το κατάλληλο προσωπικό.

Οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει τι πρέπει να κάνουν;

Ενα κομμάτι που πρέπει να σταθούμε και να ερευνήσουμε πολύ σοβαρά είναι στα αντισώματα, αν οι ασθενείς μετά απο την νόσο του COVID-19 έχουν αναπτύξει αντισώματα, και αν αυτά τα αντισώματα παρέχουν ανοσία. Επίσης, με μελέτες πρέπει να διαπιστώσουμε για πόσο χρόνο μπορεί να υπάρχει ανοσία. Για ένα ή δύο χρόνια, περισσότερο; Αυτά είναι πράγματα που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Αν έχεις αναπτύξει αντισώματα και ανοσία θα μπορείς να βγεις να δουλέψεις και να μη φοβάσαι ότι κινδυνεύεις από τον ιό ή ότι θα τον μεταφέρεις σε άλλους. Αυτό βέβαια θα μας βοηθήσει με το πώς θα κινηθεί η οικονομία. Αυτό θα μας βοηθήσει επίσης να ξέρουμε στο δεύτερο κύμα του ιού πόσοι από τον πληθυσμό που έχουν αυτά τα αντισώματα θα είναι προστατευμένοι.