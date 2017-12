Δωρεά 250 εκατ. δολ. από τον ομογενή Ρόι Βάγγελο και τη σύζυγό του Νταϊάνα στο Columbia

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής, Δρ. Ρόι Βάγγελος (Dr. P. Roy Vagelos), 88 ετών, πρώην πρόεδρος Merck & Co. και η σύζυγός του Νταϊάνα (Diana), προχωρούν σε δωρεά 250 εκατ. δολαρίων στο Columbia University College για Γιατρούς και Χειρουργούς.

Από αυτά, 150 εκατ. δολάρια θα χρηματοδοτήσουν ένα νέο ταμείο υποστήριξης, το οποίο σύμφωνα με την εν λόγω Σχολή, εκτιμάται πως τελικά θα μπορέσει να της επιτρέψει να αναλάβει την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών της.

Οι σπουδαστές αυτοί, με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη θα λαμβάνουν μία πλήρη υποτροφία, ενώ άλλοι θα έχουν μόνο δωρεές, όχι δάνεια, ώστε να καλύψουν ανάγκες, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν.

Το Columbia University College για Γιατρούς και Χειρουργούς, επεσήμανε η «New York Times» είναι ένα από τα κορυφαία ιατρικά ακαδημαϊκά ιδρύματα στις ΗΠΑ και επίσης από τα πιο ακριβά. Τα δίδακτρα για ένα χρόνο είναι 59.364 δολάρια. Προσθέστε κάποιες πρόσθετες δαπάνες καθώς και τα έξοδα διαβίωσης και το κόστος μπορεί να φτάσει τα 90.000 δολάρια το χρόνια, επί 4 χρόνια.

Ωστόσο, ενώ ορισμένοι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα συντριπτικό χρέος σε δάνεια για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εκεί, μία νέα χορηγία που χρηματοδοτείται από έναν από τους πιο πετυχημένους αποφοίτητους της Σχολής έχει στόχο να εξαλείψει την ανάγκη για φοιτητικά δάνεια για όλους τους σπουδαστές της Ιατρικής στο μέλλον, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ.

Η δωρέα των 250 εκατ. δολαρίων είναι επιπλέον στα ήδη 60 εκατ. δολ. περίπου που έχει δωρίσει το ζευγάρι και η Ιατρική Σχολή θα μετονομαστεί επίστημα «Columbia University Roy and Diana Vagelos College of Physicians and Surgeons» ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Columbia, Lee C. Bollinger.

Σε συνέντευξή του στη «ΝΥΤ», ο Dr. Vagelos είπε πως ελπίζει ότι η δωρέα θα απελευθερώσει τους φοιτητές του Columbia στο να επιδιώξουν την καριέρα τους στην οικογενειακή ιατρική, στην παιδιατρική, στην έρευνα και άλλους τομείς, λιγότερο «διάσημους» από τις κορυφαίες σε πληρωμή ειδικότητες.

Ο ίδιος άλλωστε τη δεκαετία του ’50 είχε λάβει υποτροφία από την εν λόγω Σχολή. «Πιστεύουμε πως αυτό θα έχει μία πραγματικά σημαντική επίδραση στις μαλλοντικές καριέρες των αποφοίτητων μας, οι οποίοι θα μπορούν να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, κάτι που μπόρεσα και εγώ να κάνω», επεσήμανε.

Η δωρεά θα χρηματοδοτήσει επίσης την κατασκευή του«Vagelos Education Center» στην Ιατρική Σχολή, η οποία θα είναι εξοπλισμένη με αίθουσες υψηλής τεχνολογίας και άλλες εγκαταστάσεις.