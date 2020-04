Δωρεά $50.000 από το ίδρυμα Βαλιώτη στο ιατρικό προσωπικό της FDNY στην πρώτη γραμμή

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Hellenic Advancement of Education and Culture (HAEC), φιλανθρωπικό ίδρυμα με βάση τη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά $50.000 στο EMS FDNY Help Fund, μη κυβερνητικό οργανισμό που στόχο έχει την οικονομική υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού και των οικογενειών τους που έχουν ασθενήσει, τραυματιστεί ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το HAEC ιδρύθηκε το 2002 από τον Ευστάθιο και την Σταματική Βαλιώτη, μετανάστες από την Ελλάδα που εγκαταστάθηκαν στην Αστόρια, στο Κουίνς, τη δεκαετία του 1970.

Περίπου 150 εργαζόμενοι του EMS έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό και 600 ακόμα έχουν παρουσιάσει συμπτώματα. Αν και είναι συχνά εκτεθειμένοι στις ασθένειες, οι υγειονομικοί εργαζόμενοι του FDNY (Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης) λαμβάνουν μόλις 12 ημέρες άδεια ασθενείας – εν αντιθέσει με τις απεριόριστες ημέρες αδείας που λαμβάνουν άλλα ένστολα μέλη – γεγονός που οδηγεί σε οικονομικές δυσκολίες τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Οταν ξεπερνούν αυτό το όριο, τίθενται εκτός μισθοδοσίας του Δήμου και χρειάζεται να προστρέξουν σε άλλα μέσα για να ταΐσουν τις οικογένειές τους και να πληρώσουν τα ενοίκιά τους.

Στη συνεχιζόμενη μάχη της πόλης της Νέας Υόρκης ενάντια στην εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι 4000 εργαζόμενοι της υπηρεσίας EMS έχουν υπάρξει τα πρόσωπα του θάρρους και της αφοσίωσης μαζί με τους άλλους γιατρούς/ινες και νοσοκόμους/ες και το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων της περιοχής.

Το HAEC έχει επίσης κανονίσει, μέσα από την New York State Nurses Association να παρέχει καθημερινά γεύματα, για τα μέλη και το ιατρικό προσωπικό του New York-Presbyterian Columbia University Medical Center, στο Ουάσισκτον Χάιτς. Τα φρέσκα γεύματα προετοιμάζονται και πακετάρονται στο WaHi Diner, μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το νοσοκομείο.

«Η Νέα Υόρκη είναι το σπίτι μας και η πόλη που μεγαλώσαμε τις οικογένειές μας. Μαζί με τους συμπολίτες μας που υποφέρουν κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερής πανδημίας, νιώθουμε απίστευτη ευγνωμοσύνη προς τους άντρες και τις γυναίκες που απαντούν στις κλήσεις, θέτοντας τον εαυτός του και την ασφάλειά τους σε κίνδυνο ώστε να παρέχουν την τόσο σημαντική ιατρική βοήθεια», ανέφερε ο Ευστάθιος Βαλιώτης. «Είναι άνθρωποι που πάντοτε απαντούν στις έκτακτες κλήσεις των Νεοϋορκέζω για βοήθεια, αλλά ποιος βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τους ίδιους; Ευελπιστούμε να παρέχουμε κάποια βοήθεια – και διατροφή – σε αυτούς που μάχονται αυτή την καταστροφική ασθένεια στην πρώτη γραμμή», τόνισε.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Hellenic Foundation και την οικογένεια Βαλιώτη για την γενναιοδωρία και την αναγνώριση των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού της FDNY», σημείωσε ο πρόεδρος της FDNY’s EMS Local 2507, Oren Brailzay.