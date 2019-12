Δωρεά 50.000 δολαρίων στην AHEPA από ομογενή

ΟΡΕΓΚΟΝ. Το ποσό των 50.000 δολαρίων δώρισε στην AHEPA ο ομογενής Τζον Ρουμπάκης και η σύζυγός του Κλειώ από το Πόρτλαντ του Ορεγκον.

Ο Ρουμπάκης έχει διατελέσει στο παρελθόν ανώτατος κυβερνήτης και πρόεδρος του παραρτήματος Μάουντ Χουντ στο Πόρτλαντ.

It's here! Today is #GivingTuesday!

Please take a moment to support your heritage & make the AHEPA Foundation, Inc. a priority!

We are grateful your donation will be matched by a generous $50,000 gift from the Rumpakis family.

