Εικαστικές εκδηλώσεις στο SNFestival που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

ΑΘΗΝΑ. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εικαστικές τέχνες από το SNFestival το οποίο διοργανώνεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην ΑΘήνα.

Στο χώρο των εικαστικών τεχνών, επιστρέφει ως καλλιτεχνικός διευθυντής o καταξιωμένος επιμελητής, κριτικός τέχνης και ακαδημαϊκός, Robert Storr, με τις επιμελήτριες Barbara London, Καλλιόπη Μηνιουδάκη και Francesca Pietropaolo, που τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια επιμελήθηκαν τα προγράμματα προβολών video art «Fireflies in the Night» και «Fireflies in the Night Take Wing».

Φέτος, παρουσιάζουν το Only Connect!, ένα θεματικό πρόγραμμα επιλεγμένων περφόρμανς στο δημόσιο χώρο, με έντονο κοινωνικοπολιτικό προβληματισμό από σημαντικούς καλλιτέχνες διαφορετικών εκφάνσεων της περφόρμανς από την Ελλάδα και το εξωτερικό: την Κουβανή Tania Bruguera, τον Αμερικανό Kim Jones, τους Φινλανδούς Mieskuoro Huutajat (Χορωδία των Ανδρών που Ουρλιάζουν) και τον Ελληνα Πάρι Λεγάκη.

Το πρόγραμμα Only Connect! υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για αληθινή επαφή, συσχέτιση και επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων –τη σημασία της ουσιαστικής «σύνδεσης» με τους άλλους– σε μια εποχή όπου οι σχέσεις των ανθρώπων, ως ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων ή εθνών, δοκιμάζονται δραματικά και ποικιλότροπα, ενώ η επικοινωνία αποτελεί ψευδαίσθηση λόγω της πληθώρας τρόπων και μέσων επικοινωνίας. Το Only Connect! επικεντρώνεται σε περφόρμανς στο δημόσιο χώρο, αναδεικνύοντας τη σημασία του κοινού χώρου, τόσο για την επαφή με τους άλλους όσο και για τον διάλογο, την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Οι περφόρμανς και οι δράσεις του Only Connect! –ατομικές, συλλογικές ή συμμετοχικές– θα λάβουν χώρα σε σημεία ευρείας κυκλοφορίας και τόπους μαζικής συνάθροισης του ΚΠΙΣΝ και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ιδίως στον εξωτερικό χώρο που συνδέει τη βιβλιοθήκη με την όπερα –τον οποίο ο Renzo Piano συμβολικά ονόμασε «Αγορά»– αλλά και στους δρόμους της Αθήνας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει δύο εμφανίσεις από τους Mieskuoro Huutajat, με αναβιώσεις πρόσφατων και ιστορικής σημασίας περφόρμανς που παρουσιάζονται, ως επί το πλείστον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και νοηματοδοτούνται εκ νέου από το χώρο εκτέλεσης τους ή επανεφευρίσκονται, ανταποκρινόμενες στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης καθώς και στις συνθήκες της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του Only Connect! ανά ημέρα θα γίνουν ως εξής:

19, 20 & 21 Ιουνίου

Kim Jones

Τριήμερη πεζοπορία από την Ακρόπολη στο ΚΠΙΣΝ

Περφόρμανς σε δρόμους της Αθήνας που θα ξεκινήσει από την Ακρόπολη στις 19 Ιουνίου (στις 9:00) και θα καταλήξει στο ΚΠΙΣΝ στις 21 Ιουνίου (στις 18:00-19:00).

Το 1974, ο εικαστικός Kim Jones, γνωστός για το επιτελεστικό του έργο, περπάτησε από το Λος Άντζελες στη Σάντα Μόνικα, φορτωμένος με μια αρματωσιά από σανίδια, συνδέοντας τα δύο αστικά κέντρα και υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παντού αποτελούσε μια προσωποποίηση ανεξαρτησίας αλλά και αποξένωσης. Εμπνευσμένη εν μέρει από τον σαμανισμό των «πρωτόγονων» πολιτισμών, η περφόρμανς του Jones παραπέμπει επίσης στις παράδοξες πράξεις του Διογένη, ο οποίος επιχειρούσε διάφορα πράγματα –όσο παράλογα κι αν ήταν– για να τα καταλάβει, μία μεθοδολογία που συνοψίζεται στο Λατινικό ρητό solvitur ambulando – λύνεται περπατώντας. Έτσι, για τρεις μέρες, ο Jones θα επαναλάβει και θα επανεφεύρει το έργο του αυτό από το 1974, περπατώντας από την Ακρόπολη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

22 Ιουνίου

Ωρα έναρξης 19:00

Χώρος: Αγορά

Mieskuoro Huutajat (Χορωδία των Ανδρών που Ουρλιάζουν)

Περφόρμανς από την φινλανδική χορωδία υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Petri Sirviö.

Οι Mieskuoro Huutajat είναι μία φινλανδική χορωδία που ιδρύθηκε το 1987 στο Ούλου της Φινλανδίας από τον συνθέτη και μαέστρο Petri Sirviö αλλά δεν τραγουδά ούτε μια νότα. Αψηφώντας τις κοινές προσδοκίες, αποτελεί επί της ουσίας ένα ανσάμπλ χορωδιακού θορύβου. Αντλώντας από τον σκανδιναβικό υπαρξισμό με ένα ιδιοσυγκρασιακό τρόπο, η ομάδα αυτή έχει δημιουργήσει μία μορφή τέχνης με οικουμενική απήχηση. Τα μέλη της χορωδίας, ντυμένα με πανομοιότυπα μαύρα κουστούμια, εισέρχονται με χαρακτηριστικό τρόπο στον χώρο σαν παραστρατιωτική οργάνωση και αρχίζουν να ουρλιάζουν, να κραυγάζουν και να φωνάζουν αποσπάσματα από κείμενα που εκτείνονται από εθνικούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια μέχρι παιδικά τραγουδάκια, ποιήματα και διεθνείς συνθήκες. Κάποιες φορές το κείμενο αποδίδεται σαν μία σύνθετη ρυθμική δομή, κάποιες άλλες σαν μία απλή αλλά βροντερή ανάγνωση. Η πειθαρχημένη έκφραση αναμειγνύεται με μία ωμή δύναμη και η ακριβής άρθρωση μπλέκεται με άναρθρες κραυγές.

Οι περφόρμανς τους πραγματοποιούνται σε πολιτιστικά ιδρύματα, ή δίπλα στη θάλασσα, σε βουνοκορφές ή σε δημόσιους χώρους όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, Ολυμπιακά στάδια ή απλώς στον δρόμο.

Στις δύο* περφόρμανς τους στο ΚΠΙΣΝ, αποσπάσματα από ελληνικά και άλλα ευρωπαϊκά κείμενα, αποσυναρμολογημένα και επαναδομημένα σε νέα μορφή, θα «ουρλιαχτούν» με τρόπους που αποτυπώνουν το ιδιότυπο χιούμορ των καλλιτεχνών και τoν προκλητικό τους στοχασμό πάνω σε θέματα δημοκρατίας και συμμετοχής.

*Η δεύτερη περφόρμανς θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στις 23 Ιουνίου στις 11: 50 πμ.

24 Ιουνίου

Ωρα έναρξης: 19:00

Χώρος: Ξέφωτο

Πάρις Λεγάκης (Ελλάδα, γενν. 1981)

Δύο Ομάδες Παίζουν με την Ίδια Εμφάνιση: Μία Αναβίωση, 2017

Συμμετοχική δράση δημοσίου χώρου (πρωτοπαρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη το 2013).

Ο Πάρις Λεγάκης ενορχηστρώνει έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ μίας ομάδας μεταναστών και μίας ομάδας δικηγόρων. Τη δράση πλαισιώνει ζωντανή μουσική, προσδίδοντάς της ένα «καρναβαλικό» στοιχείο. Μέλη του κοινού εναλλάσσονται στον ρόλο του διαιτητή, συμμετέχοντας έτσι στην έκβαση του αγώνα. Βασικό στοιχείο της πολιτικής του έργου είναι ότι και οι δύο ομάδες φορούν την ίδια εμφάνιση, μία παραβίαση των επίσημων κανόνων του ποδοσφαίρου που καθιστά τον αγώνα μία περφόρμανς αλλά και ένα παιχνίδι. Η χρήση της ίδιας εμφάνισης θολώνει συμβολικά τα κοινωνικά όρια μεταξύ των παικτών. Ενώ αποτυπώνει την ποιητική προτροπή «Απλώς συνδεθείτε» (Only connect), το έργο επίσης υπογραμμίζει τον εγγενή ανταγωνισμό στο ποδόσφαιρο ως άθλημα, θέαμα και μεταφορά για τη σύγχρονη κοινωνία. Όλα αυτά τα θέματα θα έρθουν στην επιφάνεια σε συζήτηση μεταξύ των δύο ομάδων μετά τον αγώνα στην οποία καλείται και το κοινό να συμμετέχει.

Το Two Teams Play with the Same Outfit (Δύο Ομάδες Παίζουν με την Ίδια Εμφάνιση) αναβιώνει μία περφόρμανς που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2013 στο πλαίσιο του project Artivists for Change. Πηγή έμπνευσής της ήταν η παρατήρηση της συνύπαρξης μεταναστών και δικηγόρων στο δημόσιο χώρο, χωρίς να έρχονται σε επικοινωνία. Σαν μια μορφή «ασυνήθιστης προσωρινής διάδρασης», αποτυπώνει τη μεθόδο εμπλοκής του κόσμου (multitude) στο δημόσιο χώρο από τον καλλιτέχνη, ένα κεντρικό σημείο της πολιτικής τέχνης του Λεγάκη όπως αυτή ορίζεται από τα κείμενα και τις πρακτικές του.

25 Ιουνίου

Ωρα έναρξης 19:00

Χώρος: Αγορά

Tania Bruguera (Κούβα, γενν. 1968)

Ο Ψίθυρος του Τάτλιν #6 (Εκδοχή για την Ελλάδα), 2017

«Ενεργοποίηση» της συμμετοχικής περφόρμανς Tatlin’s Whisper #6 (Havana Version), 2009 (Ο Ψίθυρος του Τάτλιν #6 [Εκδοχή για την Αβάνα])

Μέσο: Αποπλαισίωση μιας πράξης, Τέχνη Συμπεριφοράς. Υλικά: Σκηνή, βήμα, μικρόφωνα, ένα μεγάφωνο μέσα και ένα έξω από το κτίριο, δύο εθελοντές με στρατιωτική στολή, ένα λευκό περιστέρι, ένα λεπτό χωρίς λογοκρισία για κάθε ομιλητή, διακόσιες φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. Ποικίλες διαστάσεις.

Το Tatlin’s Whisper #6 (Version for Greece) αναβιώνει μία περφόρμανς που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αβάνα το 2009. Διακόσιες φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης δόθηκαν στο κοινό για την καταγραφή της περφόρμανς κατά την οποία προσκλήθηκε να εκφραστεί ελεύθερα πάνω σε ένα θέμα της επιλογής του για ένα λεπτό. Τελικά 39 άτομα ανέβηκαν στο βήμα που είχε στηθεί, εκφράζοντας διάφορες σκέψεις, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ή κριτικής του καθεστώτος του Φιντέλ Κάστρο. Μία γυναίκα και ένας άνδρας με στρατιωτικές στολές φρουρούσαν τους ομιλητές, ενώ τοποθετούσαν και ένα λευκό περιστέρι στον ώμο τους, αναφορά στην εμβληματική εικόνα της θρυλικής ομιλίας που επικύρωσε την ηγετική θέση του Κάστρο το 1959. Το πώς τα ίδια στοιχεία, οχήματα φόβου και ελπίδας, θα εκληφθούν στην παρούσα ελληνική πραγματικότητα θα αποτελέσει ένα είδος σημειωτικής δημοσκόπησης ενός πολιτικού σώματος σε παρατεταμένη κρίση.

Το Tatlin’s Whisper #6 ανήκει σε μια σειρά πολιτικών επιτελεστικών έργων, τα οποία η καλλιτέχνης ονομάζει «Τέχνη Συμπεριφοράς» που αποπλαισιώνει μια πράξη. Στόχος τους είναι η απο-αναισθητοποίηση των εικόνων των ΜΜΕ και ο μετασχηματισμός του κοινού της τέχνης σε ενεργούς πολίτες. Το όνομά τους προέρχεται από τον Ρώσο κονστρουκτιβιστή Βλαντιμίρ Τάτλιν, ο οποίος σχεδίασε αλλά ποτέ δεν ολοκλήρωσε το επικό Μνημείο του στη Τρίτη Διεθνή το 1920, σαν μία αναφορά στην αποτυχία των σοσιαλιστικών επαναστατικών ουτοπιών και στην ελπίδα για κοινωνικό μετασχηματισμό, κάτι που και η δουλειά της Bruguera επιχειρεί να ενεργοποιήσει. Μια ακόμη εκτέλεση του Tatlin’s Whisper #6 στην Πλατεία Επαναστάσεως στην Αβάνα είχε προγραμματιστεί δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της αποκατάστασης των σχέσεων Κούβας-ΗΠΑ στις 30 Δεκεμβρίου 2014. Ομως η κυβέρνηση δεν την επέτρεψε, γεγονός που οδήγησε σε συλλήψεις και στην κράτηση της καλλιτέχνιδας, ενισχύοντας εντέλει τον διεθνή αντίκτυπο του έργου και της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου.

Οι συντελεστές

Ο Robert Storr

Ο κριτικός, επιμελητής, ακαδημαϊκός και ζωγράφος Robert Storr ήταν ο Πρύτανης στην έδρα Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της Σχολής Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου Yale (2006-2016), όπου εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του καθηγητή ζωγραφικής και χαρακτικής. Ο πρώτος Αμερικανός διευθυντής της Biennale της Βενετίας (2007), ο Storr έχει διατελέσει επιμελητής και επικεφαλής επιμελητής Ζωγραφικής και Γλυπτικής στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ) από το 1990 μέχρι το 2002. Για μια δεκαετία ήταν υπεύθυνος του προγράμματος πολυμεσικής σύγχρονης τέχνης του Μουσείου, γνωστό ως Projects.

Έχει διδάξει σε πολλά ιδρύματα και υπήρξε ο πρώτος Καθηγητής Σύγχρονης Τέχνης μέσω της δωρεάς Rosalie Solow στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Συγγραφέας πολλών βραβευμένων καταλόγων και βιβλίων, όπως το πρόσφατο Intimate Geometries: The Art and Life of Louise Bourgeois, 2016, είναι εξωτερικός συντάκτης του Art in America από το 1981 και αρθρογραφεί τακτικά σε ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης τέχνης ανά τον κόσμο για σημαντικά περιοδικά τέχνης, όπως το Artforum, Parkett, Art Press, Frieze κ.λπ. Έχει δεχτεί πολλές σημαντικές διακρίσεις και βραβεία για το συγγραφικό, επιμελητικό και ζωγραφικό έργο του –με πιο πρόσφατη διάκριση το John Simon Guggenheim Memorial Foundation Award– και έχει τιμηθεί με το παράσημο Chevalier et Officier des Arts et des Lettres από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Barbara London

Η Barbara London είναι επιμελήτρια, σύμβουλος και συγγραφέας με έδρα τη Νέα Υόρκη και ίδρυσε τα προγράμματα των εκθέσεων βίντεο και των συλλογών του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ), όπου εργάστηκε από το 1973 έως και το 2013. Είναι πρωτοπόρος στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των μιντιακών τεχνών από τις απαρχές τους και έχει οδηγήσει το πεδίο στην τρέχουσα θέση του ως μια εξελιγμένη μορφή έκφρασης με σημαντικές συλλογές. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο MoMA επέβλεψε την απόκτηση περισσότερων από 500 μιντιακών έργων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων, μονοκάναλων και μουσικών βίντεο. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές εκθέσεις της περιλαμβάνονται η έκθεση Soundings:

A Contemporary Score (2013), η σειρά Looking at Music (2008-11), Automatic Update (2007), Masters of Animation: Hayao Miyazaki and Isao Takahata (2005), TimeStream, a web commission by Tony Oursler (2001), Video Spaces: Eight Installations (1995), Bill Viola: Installations and Videotapes (1987), and a series of Web projects undertaken in China, Stir-fry, Russia, InterNyet; και Japan, dot.jp. Το 2016 τιμήθηκε με το βραβείο Eyebeam’s «Courage Award», διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Yale, είναι σύμβουλος στο Ιδρυμα Kadist και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Έρευνας Getty στο Λος Άντζελες. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη συγγραφή του βιβλίου για τον εκδοτικό οίκο Faidon το οποίο αναλύει τη μετάβαση από το βίντεο στα νέα μέσα.

Καλλιόπη Μηνιουδάκη

Η Καλλιόπη Μηνιουδάκη είναι ιστορικός τέχνης και εργάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, κριτικός και επιμελήτρια στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Κατέχει διδακτορικό από το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, και ειδικεύεται στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή μεταπολεμική τέχνη από φεμινιστική σκοπιά. Κείμενά της έχουν εμφανιστεί σε διάφορες εκδόσεις και καταλόγους εκθέσεων, όπως Rosalyn Drexler: Who does she think she is? (Rose Art Museum, 2016), The World Goes Pop (Tate Modern, 2015), Niki de Saint Phalle (Grand Palais, Παρίσι, 2014). Ήταν συνεργάτις επιμελήτρια της βραβευμένης έκθεσης Seductive Subversion: Women Pop Artists, 1958-1968 (University of the Arts, 2010) και συνεπιμελήτρια του καταλόγου.

Πρόσφατα έργα της περιλαμβάνουν τον εξειδικευμένο τόμο On the Cusp of Feminism: Women Artists in Sixties (Konsthistorisk Tidskrift, 2014), την έκθεση και τον κατάλογο Carolee Schneemann: Infinity Kisses (The Merchant House, Άμστερνταμ, 2015), και την επιμέλεια των εκθέσεων Ελένη Πανουκλιά: Ό,τι φωτεινό έχει να πει, θα πρέπει να μείνει εικασία, (Ελευσίνα, Αισχύλεια 2016) και Σοφία Πετρίδη: No Hope for Death, (Art Cinema Aavora, Αθήνα, 2017). Ήταν συνεπιμελήτρια των προγραμμάτων βίντεο αρτ Fireflies in the Night και Fireflies in the Night Take Wing (ΚΠΙΣΝ, Αθήνα 2015 και 2016). Ανάμεσα στα τρέχοντα πρότζεκτς της περιλαμβάνεται και η συνεπιμέλεια ενός νέου βιβλίου για το ρόλο του φύλου, της φυλής και της τάξης στη διεθνή Ποπ αρτ.

Francesca Pietropaolo

Η ιταλικής καταγωγής ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και κριτικός Francesca Pietropaolo έχει τη βάση της στη Βενετία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μεταπολεμική ευρωπαϊκή και αμερικανική τέχνη και στη διεθνή σύγχρονη τέχνη. Κατείχε θέσεις επιμελήτριας σε ιδρύματα όπως το Κέντρο Τέχνης Walker της Μινεάπολης, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ), το Fondazione La Biennale di Venezia και το Fondation Louis Vuitton στο Παρίσι. Στο Μουσείο Μοντέρνας Tέχνης εργάστηκε για την έκθεση Roth Time: A Dieter Roth Retrospective (2004), Plane Image: A Brice Marden Retrospective (2006) και για εκθέσεις από τη συλλογή έργων σε χαρτί του μουσείου.

Στο Fondation Luis Vuitton ήταν υπεύθυνη για τις αναθέσεις έργων, κυρίως της site-specific εγκατάστασης του Ellsworth Kelly για το Auditorium καθώς και έργων των Cerith Wyn Evans και Adrian Villar Rojas. Τα πρότζεκτς της ως ανεξάρτητης επιμελήτριας περιλαμβάνουν διάφορες εκθέσεις όπως North by New York: New Nordic Art για το American-Scandinavian Foundation (Νέα Υόρκη, 2011) και Wrinkles in Time/Images Unconfined για το IVAM (Βαλένθια, 2009). Το 2016 συνεπιμελήθηκε το πρόγραμμα βίντεο αρτ Fireflies in the Night Take Wing στο ΚΠΙΣΝ, Αθήνα. Ως κριτικός έχει γράψει για περιοδικά τέχνης όπως: Flash Art International, ARTnews, Art in America, The Brooklyn Rail, Αrtpress (Παρίσι), Arte e Critica (Ρώμη).