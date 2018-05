Εκδήλωση με ομιλήτρια την κ. Μάγκυ Σταυριανίδη στο Χιούστον από τον HPST

ΧΙΟΥΣΤΟΝ. Η επιτροπή «mentoring» του Ελληνικού Επαγγελματικού Συλλόγου του Τέξας (The Hellenic Professional Society of Texas, HPST), διοργάνωσε την Κυριακή, 20 Μαΐου, την εκδήλωση «How to win the Interview Game» (Πώς να κερδίσετε το Παιχνίδι της Συνέντευξης), με ομιλήτρια στην κ. Μάγκυ Σταυριανίδη (Maggie Stavrianidis), Global Human Resources Executive.

Επρόκειτο για μία «πολύ πετυχημένη εκδήλωση» στο Rice University, επεσήμανε στον «Ε.Κ.» ο κ. Ηλίας Νεοφυτίδης, την οποία παρακολούθησαν με «μεγάλη αφοσίωση και ενδιαφέρον» καθηγητές και φοιτητές του πανεπιστημίου.

«Ακολούθησαν πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και μετά από ένα μικρό διάλειμμα -με ωραίες ελληνικές πίτες και φρούτα- το κοινό χωρίστηκε σε μικρές ομάδες», πρόσθεσε ο κ. Νεοφυτίδης, ώστε για να καλυφθούν πιο λεπτομερώς απορίες διαφόρων κλάδων σε σχέση με το θέμα για το οποίο μίλησε η κ. Σταυριανίδη.

Η Μάγκυ Σταυριανίδη

Η κ. Μάγκυ Σταυριανίδη πήρε πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα και Masters of Science από το Rutgers University στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και στις Βιομηχανικές & Εργατικές Σχέσεις.

Ξεκίνησε την καριέρα της στην Johnson & Johnson όπου έμεινε 23 χρόνια σταδιοδρομώντας σε διάφορες θέσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Σήμερα είναι Global Head of Total Rewards for Elementis, μία παγκόσμια εταιρία παρασκευής χημικών που έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και κεντρικά γραφεία στη Νέα Ιερσέη.The

O Ελληνικός Επαγγελματικός Σύλλογος του Τέξας (The Hellenic Professional Society of Texas), ιδρύθηκε το 1975 από ανθρώπους που ήθελαν να διατηρήσουν την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας.

Στους στόχους του είναι η διοργάνωση και η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που προωθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και το πνεύμα του Ελληνισμού στην κοινότητα του Χιούστον.

Ακόμη, η διευκόλυνση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των επαγγελματιών με ελληνικές ρίζες, καθώς και η ενθάρρυνση της επιδίωξης της ανώτερης μόρφωσης στα άτομα ελληνικής καταγωγής.

Δραστηριοποιείται επίσης στο καλωσόρισμα Ελλήνων και Ελληνοαμερικανών που εγκαταστίθονται στο Χιούστον.