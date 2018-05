Εκθεση βυζαντινών εικόνων στη Μασαχουσέτη

ΚΛΙΝΤΟΝ. ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ. Οι «Εικόνες του Ελληνικού Κόσμου» («Icons of the Hellenic World») θα είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση του «Museum of Russian Icons», το οποίο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Ελληνική και Βυζαντινή Εικονογραφία.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από τις 22 Ιουνίου έως τις 21 Οκτωβρίου, τις Εικόνες οι οποίες καταγράφουν τις σχέσεις τη συνέχεια της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού από την Υστερη Αρχαιότητα, στο Βυζάντιο και μέχρι σήμερα.

Σε μεγάλο βαθμό, οι εικόνες δημιουργήθηκαν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ενώ στην έκθεση θα περιλαμβάνονται και έργα της Βυζαντινής περιόδου (330 π.Χ. – 1452).