Εκθεση της ομογενούς Μάχης Πολυμεροπούλου στο Γενικό Προξενείο της ΝΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής εικαστικός Μάχη Πολυμεροπούλου (Mahy Polymeropoulos) επιστρέφει στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης αυτή τη φορά με την ατομική έκθεση «Συγχρονισμός ανάλογων συγκρίσεων» (Synchrony of Analogous Comparisons).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα λάβουν χώρα το βράδυ της 5ης Μαρτίου και η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-2:30 μ.μ.) μέχρι και τη Δευτέρα 19η Μαρτίου.

Η κ. Πολυμεροπούλου συμμετείχε στην πρόσφατη έκθεση που είχε διοργανώσει το Γενικό Προξενείο σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανίδων (The Hellenic American Women’s Council) με θέμα: «Οι Ελληνοαμερικανίδες στις Τέχνες, στην Δημιουργία και Ταλέντο» (Greek American Women in the Arts, Creativity and Talent).

Η Μάχη Πολυμεροπούλου διατηρεί την ιστοσελίδα https://www.mahydimitrioupolymeropoulos.com στην οποία αναφέρει:

«Επαναφέροντας στην επιφάνεια και δημιουργώντας εκ νέου την πραγματικότητα εκπληρώνω την ανάγκη μου να διερευνήσω και να εκφράσω τον εσωτερικό μου κόσμο, ζώντας με έναν πιο συνειδητό τρόπο. Η ζωγραφική και η αναδημιουργία από τη φύση γίνεται όπως η μεταβολή της φωτογραφίας σε αργή κίνηση. Πάντα η παρούσα εργασία μου με οδηγεί στην επόμενη σειρά έργου».