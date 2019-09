Εκθεση «The Evolution of Greek art to our times» στο Χιούστον, Τέξας

ΧΙΟΥΣΤΟΝ. ΤΕΞΑΣ. Με πρωτοβουλία του οργανισμού Hellenic Cultural Center of the Southwest (HCC-SW) εγκαινιάστηκε μια αξιόλογη έκθεση, με τίτλο «The Evolution of Greek art to our times» στο Τσεχοσλοβακικό Μουσείο του Χιούστον, στο Τέξας.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα τέχνης που ανήκουν στη συλλογή του Δρα Κανέλλου Χαραλάμπους και είναι φτιαγμένα από σημαντικούς Ελληνες καλλιτέχνες.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου με την παρουσία του προέδρου του Οργανισμού, Ιωάννη Ρεμεδιάκη, καθώς και του γενικού προξένου στο Χιούστον του Τέξας, Ιωάννη Σταματέκου.

Κατά την ομιλία του στα εγκαίνια, όπου παραβρέθηκαν 100 και πλέον άτομα από πολλές χώρες, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Ρεμεδιάκης, είπε τα εξής:

«Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, γνώση, επιμονή, διαίσθηση και ταξίδια για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει τόσα έργα. Ο Δρ Κανέλλος Χαραλάμπους για 3 συνεχή χρόνια μας έδειξε μέρος της συλλογής του, χωρισμένα σε γεωγραφικές ενότητες, από το Μεξικό μέχρι το Βιετνάμ, από την Αϊτή μέχρι την Κούβα και βεβαίως φέτος την Ελλάδα.

Μια συλλογή που εκφράζει τη ζωή –κυριολεκτικά-, την αγάπη για την τέχνη για να φθάσει στο σημείο που είναι σήμερα.

Ευχαριστώ τον Δρα Χαραλάμπους για την ευκαιρία που δίνει στην ελληνική κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο κοινό του Χιούστον να εντρυφήσει στη νεότερη ελληνική τέχνη της ζωγραφικής.

Το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού στο Χιούστον (www.hcc-sw.org), βοηθά και προωθεί κάθε αξιόλογη προσπάθεια Ελλήνων στην περιοχή μας.

Ο στόχος του κέντρου μας είναι να προωθεί την κατανόηση της πλούσιας Ιστορίας και της κληρονομιάς που έδωσαν οι Ελληνες στον πολιτισμό και να παρουσιάζει τους επικούς θριάμβους αλλά και θυσίες που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτού του μακρού ιστορικού ταξιδιού. Εστιάζοντας στις ελληνικές συνεισφορές στη γλώσσα, την κυβέρνηση, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τον αθλητισμό, την επιστήμη, την ιατρική και τη φιλοσοφία, τα προγράμματα του HCC-SW προσπαθούν να ωφελήσουν την κοινωνία μας μέσω της εκπαίδευσης στα αντίστοιχα θέματα.

Ο στόχος του HCC-SW είναι λοιπόν να προωθήσει το ιστορικό και πνευματικό υπόβαθρο της ελληνικής ικανότητας δημιουργίας ποίησης, θεάτρου, τέχνης, φιλοσοφικών υποθέσεων, μαθηματικών θεωρημάτων και απαράμιλλου διαχρονικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, παρουσιάσεις ταινιών, διαλέξεις και μαθήματα, καθώς και εκθέσεις».

Στη συνέχεια, ανέβηκε στο βήμα ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος Ιωάννης Σταματέκος, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσφορά του Δρα Κανέλλου Χαραλάμπους στα ομογενειακά δρώμενα, τον συνεχάρη για την εξαιρετική συλλογή έργων τέχνης σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του να μοιρασθεί τη συλλογή του με την ελληνική κοινότητα του Χιούστον, καθώς, επίσης, και με τους πολίτες της πόλης. Επιπλέον, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που καταβάλλει το Hellenic Cultural Center of the Southwest για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στις Νοτιοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ.

Στην παρουσίαση παρέστη η ιστορικός έργων τέχνης Μαράη Γεωργούση, καθηγήτρια του Ιόνιου Πανεπιστημίου, προσκεκλημένη του Δρα Χαραλάμπους.

Ακολούθησε δεξίωση με διάφορα ελληνικά κρασιά και μεζεδάκια.

Να σημειωθεί, ότι ο δήμαρχος της πόλης του Χιούστον ονόμασε την ημέρα των εγκαινίων ως «Ημέρα αφιερωμένη στον Δρα Κανέλλο Χαραλάμπους» σε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή στο κοινό έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.