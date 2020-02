Εκλεψαν νεκροφόρα με πτώμα έξω από ελληνική εκκλησία στην Καλιφόρνια (βίντεο)

ΠΑΣΑΝΤΕΝΑ. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Ενα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, καθώς άγνωστοι έκλεψαν νεκροφόρα έξω από ελληνικό ναό, τη στιγμή που εντός της βρίσκονταν το φέρετρο με το πτώμα ενός ανθρώπου.

Οι Αρχές της Καλιφόρνιας κάνουν έκκληση από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης προς τους ληστές που έκλεψαν νεκροφόρα να επιστρέψουν το πτώμα που βρίσκονταν εντός της.

Η νεκροφόρα εκλάπη έξω από τον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Αντωνίου στην Ανατολική Πασαντένα το βράδυ της Τετάρτης, όπως αναφέρει το «Associated Press» σε τηλεγράφημά του.

«Εκτός από τις κακές αποφάσεις που πήρατε, πάρτε τουλάχιστον μία καλή και φέρτε πίσω τον αποθανόντα και το φέρετρο που βρίσκονταν εντός της νεκροφόρας», ανέφερε tweet του Τμήματος του Σερίφη της κομητείας του Λος Αντζελες, το οποίο απευθύνονταν στους δράστες.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020