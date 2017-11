Εκλογή αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και Non of the Above

Κύριε Διευθυντά,

Τον τελευταίο καιρό γίνονται ζυμώσεις στην Κεντρο-αριστερά για την αρχηγία και διάφοροι μνηστήρες με την Φώφη Γεννηματά να διεκδικούν τα ηνία ενός χώρου που έχει γίνει σαλάτα κυριολεκτικά.

Θαρρείς ότι «συν δυο δεν περπατούν, συν τρεις δεν κουβεντιάζουν».

Το άλλοτε δυνατό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου όπου έγιναν διάφοροι «ομαδάρχες» δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια έγιναν σκορποχώρι και πολλές φορές στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν στην αντίπερα όχθη και έτσι έγιναν κομματάκια αντί κόμματα!

Μία άλλη παροιμία λέει «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται». Κάπως έτσι έγινε και με το ΠΑΣΟΚ που ο φαινομενικός αντί-Αμερικανισμός του Ανδρέα σε μία εποχή μόλις μετά τη δικτατορία «μάζεψε» όσους είχαν υποφέρει αλλά και άλλους «διανοούμενους» που με το μουσάκι, την πίπα και ακούρευτοι προσπάθησαν να αναπτύξουν διάφορες ιδεολογίες από το Μαρξ, τον Τρότσκι…

Ας μη ξεχνάμε τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη όπου το ΠΑΣΟΚ θεωρείται κόμμα Μαρξιστικό.

Οταν ήρθε ο Γιωργάκης με νέες ιδέες από την Αμερική και στην έλλειψη άξιων στελεχών αφού πολλοί από την ομάδα του Ανδρέα άλλαξαν «στρατόπεδο» ή «συνταξιοδοτήθηκαν» οικειοθελώς, αφού όπως είχε πει και ο Κατσιφάρας «εάν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας». Πολλοί από αυτούς «καβάλησαν» στο άρμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάλεψε η Φώφη όσο μπορούσε αλλά τι να κάνει μέσα σε «συμπληγάδες πέτρες». Το γεγονός ότι κράτησε ένα κομμάτι του πάλαι ΠΑΣΟΚ είναι προς τιμή της. Τη στιγμή που άλλοι έφτιαξαν «κομματάκια».

Και τώρα; Σύμφωνα με το γκάλοπ της εφημερίδας «Το Βήμα» μόλις λίγες ημέρες πριν την ανάδειξη του νέου αρχηγού την πλειοψηφία την έχει ο «Κανένας»! Αντί να συσπειρωθούν τρώγονται για την αρχηγία.

Μου θυμίζουν αυτό που έγινε στις ΗΠΑ χρόνια πριν που ένας άγνωστος βγήκε πρώτος στις τοπικές εκλογές γιατί οι άλλοι τρωγόντουσαν μεταξύ τους και να τι έκανε. Πήγε και άλλαξε το όνομά του από John Smith σε Non of the Above.

Δηλαδή από Τζον Σμιθ σε «Κανένα από τους Ανωτέρω».

Αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει στις εκλογές ο κ. Non of the Above! Αφού ο κόσμος μη γνωρίζοντας ψήφισε κανέναν από τους ανωτέρω!

Ετσι και στο γκάλοπ, της εφημερίδας «Το Βήμα» για την αρχηγία στο ΠΑΣΟΚ κερδίζει ο «Κανένας» με ποσοστό 35,6%. Τι να πεις…

Σήμερα ο κόσμος θέλει να δει και να ακούσει το πρόγραμμα του καθενός για την Ελλάδα, για την Οικονομία, για την Παιδεία; Αντί να τρώγονται μεταξύ τους ας κάνουν πίσω και να βγάλουν άξιο αρχηγό.

Βασίλης Καυκάς

Βοστώνη, ΜΑ