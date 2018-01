Φωτιά στον Trump Tower – Δύο τραυματίες, σοβαρά ο ένας (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εξ αυτών σοβαρά, στην πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στη στέγη του Πύργου Τραμπ στο Μανχάταν, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν στο κτίριο, καθώς βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Αν και τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν αρχικά ότι δεν υπήρχαν τραυματίες, η πυροσβεστική υπηρεσία γνωστοποίησε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά.

LIVE: Fire crews respond to fire at Trump Tower.There have been no reported injuries and President Trump is not currently at Trump Tower.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού που βρίσκεται στη στέγη του ουρανοξύστη.

Ο Έρικ Τραμπ, o γιος του αμερικανού προέδρου, έγραψε στο Twitter πως πρόκειται για μικρή πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη και πως η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

«Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης έφθασε εδώ σε διάστημα λίγων λεπτών και έκανε φανταστική δουλειά» επισήμανε ο Έρικ Τραμπ. «Οι άνδρες και οι γυναίκες της #FDNY είναι πραγματικοί ήρωες και αξίζουν τα ειλικρινή μας ευχαριστώ και επαίνους!».

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) 8 Ιανουαρίου 2018