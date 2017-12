Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Φιλαδέλφεια: Ντέρμπι κορυφής

Και τώρα οι δυο τους. Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στους Outlaws και τους The Process έφτασε και την Πέμπτη (στις 7.00 το απόγευμα) στο κλειστό γυμναστήριο της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου στο Απερ Ντάρμπι θα λύσουν τις αγωνιστικές τους διαφορές. Οι «απόλυτοι» Outlaws αντιμετωπίζουν τους The Process που μία αγωνιστική νωρίτερα γνώρισαν… βαριά ήττα με 16 πόντους διαφοράς (!) από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Μία ήττα που τους στέρησε το αήττητο αλλά που τους πείσμωσε για να κερδίσουν τους «απόλυτους» και να «πατσίσουν» την ήττα.

Επόμενο παιχνίδι (20.00) ένα ακόμα ντέρμπι αλλά ουραγών με τους Rockets να κοντράρουν τους Boardwalk Empire. Οι ουραγοί και χωρίς νίκη απέναντι στους 1-3, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσουν (21.00) οι «μεσαίοι» της βαθμολογίας Kings – Revolution.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

19.00: Outlaws – The Process

20.00: Rockets – Boardwalk Empire

21.00: Kings – Revolution

Μεγάλη νίκη του ΠΑΣ

Και αν για τους The Process ήταν βαριά ήττα για τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν μία πολύ μεγάλη νίκη. Μία νίκη που τον ανέβασε στη 2η θέση με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Ομως, το πιο σημαντικό του αγώνα ήταν το… ξύπνημα του Χρήστου Βασιλείου. Ο επί έξι σεζόν «κίλερ» των Σίξερς επέστρεψε στην πρώτη σειρά των σκόρερ και με 23 πόντους (3 τρίποντα)… ισοφάρισε μαζί με τον Τσικλίδη (20 πόντοι) την επιθετικότητα των αντιπάλων τους… Αντίπαλοι που είχαν το δίδυμο Δημήτρης και Γιώργος Αρμεντάνης αλλά από κει και πέρα δεν είχαν διαδρόμους για το καλάθι του ΠΑΣ.

THE PROCESS: Δημήτρης Αρμεντάνης 20 (3 τρ.), Γιώργος Αρμεντάνης 11, Ραφαηλίδης 3 (1), Μπουικίδης, Αλεξ Ντόουσον 4, Γιάντσος, Λάσκαρης, Στεργίου 4 (1), Παγιώτας, Cheis 1.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Τσικλίδης 20 (2 τρ.), Δώσης, Μπαζεβανής 1, Πιταούλης, Αγγελής, Ζουλούμης 9 (2), Αλμαν 2, Καρασάββας, Βασιλείου 23 (3), Παντζάρης 4.

Boardwalk Empire – Bucks 52-49

Μεγάλο ντέρμπι με νικητές τους Boardwalk Empire στις λεπτομέρειες. Το 52-49 τα δείχνει όλα με τους Bucks να τα δίνουν όλα για την πρώτη νίκη τους. Ομως λίγο η κούραση, λίγο το άγχος για το πρώτο «τρίποντο» και λίγο η πίεση έφερε την 4η ήττα για τους Μπακς, αλλά και την πρώτη νίκη για τους Boardwalk Empire.

BOARDWALK EMPIRE: Καφκαλάς 17 (1 τρ.), Πανέττας, Δενδρινός 6, Τσιναρόπουλος 5 (1), Ζαχαριάδης 11, Σ. Γκάσης 5 (1), Παπαδημητρίου 2, Παρασκευά 6 (1), Τ. Γκάσης.

BUCKS: Τσετσέκος, Δελιόπουλος 7 (1 τρ.), Τσίτσιος 14, Τζουμακάρης 4, Αψής 3 (1), Ζήκος 3, Κοτόπουλος 2, Ζωγραφάκης 14 (4), Σλίκας 2.



Kings – Warriors 57-59

Το ντέρμπι των ντέρμπι. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο Κινγκς και Ουόριορς διαφήμισαν το μπάσκετ και η νίκη των «Μαχητών» κρίθηκε στο τέλος με 59-57. Με επιθέσεις «πολυβόλο» και άμυνα να σπάνε κόκκαλα οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα. Οι «Βασιλιάδες» λύγισαν λόγω λιγότερων επιλογών αφού είχαν μία εξάδα για όλα, ενώ Βερώνης, Αρμενάκης και Ζώνιος πέτυχαν 54 από τους 57 πόντους της ομάδας τους.

Από την άλλη ο Νίκο Καραλής ήταν επιεικώς «όλα τα λεφτά». Πέτυχε 32 πόντους με 4 τρίποντα και μαζί με τον Γαλιατσάτο ανέλαβαν το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, αφήνοντας την άμυνα στους υπόλοιπους που έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Πάντως στο τέλος έσπασαν καρδιές με τους Μαχητές να φεύγουν με τη νίκη και την άνοδο στη 2η θέση, ευκαιρία που έχασαν οι «Βασιλιάδες».

ΚΙΝΓΚΣ: Ζώνιος 19 (4 τρ.), Καλέμης, Κουρέλιας 3 (1), Βερώνης 21 (2), Κεμερέρ, Αρμενάκης 14 (3).

WARRIORS: Καραπαναγιωτίδης 4, Γαλιατσάτος 15 (2), Ν. Καραλής 32 (4), Πουλημένος 7 (2), Καλτσίδης, Φλατσούσης, Ταγκαλίδης, Σπ. Καραλής 1.

Βαθμολογία: The Outlaws 4-0, The Process 3-1, Warriors 3-1, PAS Giannina 3-1, Revolution 2-2, Kings 2-2, Boardwalk Empire 1-3, Bucks 0-4, Rockets 0-4.