Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Φιλαδέλφειας: «Τρένο» οι Outlaws

Στο 5-0 έφτασε το αήττητο σερί των Outlaws, στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ της Φιλαδέλφειας. Οι πρωτοπόροι «καθάρισαν» σχετικά εύκολα όπως δείχνει το 83-56 τους Process, έχοντας ως «όπλο» τους τους… πυραύλους «εδάφους – αέρος» με 13 τρίποντα…

Κατά τα άλλα στο κλειστό γυμναστήριο της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου στο Απερ Ντάρμπι για μια ακόμα φορά οι φίλοι των πρωταγωνιστών ευχαριστήθηκαν ποιοτικό μπάσκετ και ειδικά στο παιχνίδι των Κινγκς με τους Ρεβολούσιον θα κάνουν πολύ καιρό να το… ξεχάσουν στο 59-58 των «Επαναστατών». Στο ντέρμπι ουραγών οι Boardwalk Empire επικράτησαν των Rockets με 52-39.

Outlaws – The Process 83-56

Πάνε και οι The Process. Κάποιοι περίμεναν ότι θα δυσκολέψουν και ίσως «κλέψουν» τη νίκη από τους Outlaws, αλλά, πάνε κι αυτοί. Οι πρωτοπόροι και «απόλυτοι» Outlaws με 83-56 έβαλαν στο… κάδρο και τους Process και πλέον «τρέχουν» με 5-0 νίκες. Η 4άδα Βλάχος (26 π. με 2 τρίποντα), Παπατσιάρας (18 με 4 τρίποντα), Μακρίδης (16 με 3) και Κάντα (14 με 3) τράβηξαν επιθετικά τους νικητές και μαζί με τους Παυλίδη, Γρηγορακάκη και Μασχά δημιούργησαν μία ομάδα που έτρεχε, πίεζε, έφευγε στον αιφνιδιασμό… σφαίρα, ενώ είχαν απίστευτα ποσοστά στα τρίποντα. Με 13 τρίποντα έβλεπαν το καλάθι των Process σαν… βαρέλι.

Από την άλλη οι Process με κύριους εκφραστές τα αδέλφια Αρμεντάνη (Δημήτρης και Γιώργος) προσπάθησαν στην επίθεση αλλά… απείχαν πολύ από την «τρεχάλα» των Outlaws.

OUTLAWS: Κ. Παυλίδης 5 (1 τρ.), Κάντα 14 (3), Βλάχος 26 (2), Γρηγορακάκης, Μασχάς 4, Μακρίδης 16 (3), Παπατσιάρας 18 (4).

THE PROCESS: Στεργίου 6, Αλεξ Ντόουσον 7, Κρις Ντόουσον, Γιώργος Αρμεντάνης 12, Δημήτρης Αρμεντάνης 20 (1 τρ.), Γιάντσος 3 (1), Ραφαηλίδης 6, Λάσκαρης 2, Μπουικίδης, Cheis.



Rockets – Boardwalk Empire 39-52

Οι Boardwalk Empire ήταν οι νικητές του ντέρμπι ουραγών με τους Ρόκετς με 52-39. Μυστικό της επικράτησης ήταν ο πλουραλισμός που είχαν οι νικητές σε συνδυασμό με το δίδυμο Καφκαλά – Τσινγκόπουλος που πέτυχαν σχεδόν όσους πόντους όλοι οι Ρόκετς. «Ρουκέτες» που όσο κι αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν να τους περιορίσουν, ενώ και επιθετικά αντιμετώπισαν προβλήματα αφού πολλά από τα ατού τους βρέθηκαν σε μέτρια μέρα.

ROCKETS: Νίκος Ντινούλης 13 (1), Ράπτης 4, Τοπαλίδης 10 (2), Παππάς 1, Κοσίρης 7 (1), Στ. Ντινούλης 4.

BOARDWALK EMPIRE: Καφκαλάς 16 (3 τρ.), Ζαχαριάδης 3, Μέρτης 5, Δενδρινός, Γκάσης 3 (1), Τσινγκόπουλος 18 (2), Παρασκευά 7 (1).

Kings – Revolution 58-59

Η επιτομή του ντέρμπι. Κινγκς – Ρεβολούσιον με τις δύο ομάδες να κάνουν καταπληκτικό παιχνίδι και να διαφημίζουν το μπάσκετ. Τι να πούμε; Για τα τρίποντα; 7 από τον Ζώνιο και 4 από τον Καραμπέση! Για τους σκόρερς; 27 ο Ζώνιος, 26 ο Βασίλης Νάσης. Για τον πλουραλισμό στο σκοράρισμα; Και οι 11 που έπαιξαν «έγραψαν». Αλλά ό,τι και να πούμε το σκορ τα λέει όλα: 59-58. Νίκη στον πόντο για τους Ρεβολούσιον σ’ ένα ματς που θα μείνει αξέχαστο για πολύ καιρό και ένα ματς που θα τραβήξει πολύ κόσμο στο ομογενειακό μπάσκετ της Φιλαδέλφειας και που αποτελεί δικαίωση για τους Ζώνιο και Γιάννη Βασιλείου που «έτρεξαν» για μια δεκαετία το πρωτάθλημα και τους Καρρά, Καραπαναγιωτίδη και Κασάπη που πήραν τη σκυτάλη.

ΚΙΝΓΚΣ: Ζώνιος 27 (7 τρ.), Καλέμης 2, Κεμερέρ 11, Κουρέλιας 6, Πυλαράς 12,

REVOLUTION: Παυλίδης 4, Γκίνης 4, Καλαβρουζιώτης 2, Καραμπέσης 17 (4), Νίκος Νάσης 6, Βασίλης Νάσης 26.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Outlaws – The Process 83-56

Rockets – Boardwalk Empire 39-52

Kings – Revolution 58-59

Βαθμολογία: The Outlaws 5-0, Warriors 3-1, PAS Giannina 3-1, The Process 3-2, Revolution 3-2, Kings 2-3, Boardwalk Empire 2-3, Bucks 0-4, Rockets 0-5.

Επόμενη (21/12) αγωνιστική

19.00: Revolution – Warriors

20.00: ΠΑΣ Γιάννινα – Outlaws

21.00: Bucks – Rockets