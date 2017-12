Ελληνοαμερικανίδες εκθέτουν τα έργα τους στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας Υόρκης (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανίδων ( The Hellenic American Women’s Council) το βράδυ της Τρίτης εγκαινίασαν στο εκθεσιακό χώρο του Προξενείο την έκθεση με θέμα: «Οι Ελληνοαμερικανίδες στις Τέχνες, στην Δημιουργία και Ταλέντο» (Greek American Women in the Arts, Creativity and Talent).

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής των Χρυσούλα Λίλη (Crysoula Lile), Γκλόρια Ρουίζ Ντούζογλου (Gloria Ruiz Duzoglou), Μορφή Γκίκα, (Morfy Gikas), Ολίβια Κουπελίδη (Olivia Koopalethes), Ασπασία Μελή (Aspasia Melis) και Μάχη Πολυμεροπούλου (Mahy Polymeropoulos).



Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη

H έκθεση λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. – 2.30 μ.μ. και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας συνεχάρη το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανίδων για το έργο του και την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια πρωτότυπη έκθεση που έχει ως στόχο την προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας των Ελληνοαμερικανίδων.