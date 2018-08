Ελληνο-Αυστραλοί στις Αυστραλιανές Δυνάμεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018, πρόκειται να παρουσιαστεί στο Ελληνικό Κέντρο μια ενδιαφέρουσα διάλεξη του συγγραφέα και πρόεδρου τους Ελληνικού RSL και του Ιδρύματος Ελληνο-Αυστραλιανού Μνημείου Μελβούρνης, κ. Στηβ Κυρίτση, με θέμα τους Ελληνοαυστραλούς που συμμετείχαν στις Αυστραλιανές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η διάλεξη θα δοθεί στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης.

Σύμφωνα με τον Στηβ Κυρίτση, οι Ιάπωνες κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου είχαν στόχο να καταλάβουν το Port Moresby και να χρησιμοποιήσουν την Παπούα Νέα Γουινέα ως εφαλτήριο για να ξεκινήσουν επιθέσεις στην Αυστραλία.

Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να μεταφέρουν δυνάμεις εδάφους στο βόρειο τμήμα της Παπούα Νέας Γουινέας και να προχωρήσουν προς το λιμάνι Moresby μέσω μιας στενής οδού γνωστής ως Kokoda Track.

Χιλιάδες Αυστραλοί στρατιώτες συμμετείχαν στην υπεράσπιση αυτής της διαδρομής και σταμάτησαν την προέλαυση των Γιαπωνέζων.

Η εκστρατεία Kokoda περιελάμβανε μια σειρά από μάχες που διεξήχθησαν από τον Ιούλιο έως το Νοέμβριο του 1942, όπου μερικές από αυτές ήταν από τις πιο απελπιστικές και βίαιες που αντιμετώπισαν τα αυστραλιανά στρατεύματα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σε αυτή τη διάλεξη θα σταθούμε στους 316 άνδρες ελληνικής καταγωγής που υπηρετούσαν στο στρατό και που ήταν πρόθυμοι να αγωνιστούν για τη θετή τους πατρίδα όταν τους το ζήτησε κατά τη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε ο κ. Κυρίτσης.

Ο Στηβ Κυρίτσης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1947 στο Νίσυρο της Δωδεκανήσου και μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1959 με τους γονείς του και δύο αδελφές του. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο North Carlton όπου παρακολούθησε το γυμνάσιο Princes Hill και το τοπικό ελληνικό σχολείο στην οδό Drummond.

Σπούδασε στο RMIT και τον Ιούλιο του 1966 κατατάχθηκε για δύο χρόνια στις Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις και είχε ενεργό υπηρεσία στο Βιετνάμ με το Τρίτο Τάγμα, Βασιλικό Αυστραλιανό Σύνταγμα, μονάδα πεζικού.

Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων για Ελληνοαυστραλιανούς στρατιωτικούς στις Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις: Vietnam War 1962-72 (2009), Greek-Australians in the Australian Forces WWI and WWII (2012) και πρόσφατα του Greek Australians in the Australian Kokoda WWII (2017). Το 2015 του απονεμήθηκε το μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας (ΟΑΜ) για τις υπηρεσίες του προς τους βετεράνους, τις οικογένειές τους και την Ελληνική παροικία.

Του απονεμήθηκε επιπλέον το βραβείο του Βικτωριανού ANZAC της Χρονιάς από το Εθνικό RSL Αυστραλίας – είναι το πρώτο ελληνικής καταγωγής άτομο που τιμήθηκε με το βραβείο αυτό.

Πότε: Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018, 7.00μμ

Πού: Ελληνικό Κέντρο, Mezzanine, 168 Lonsdale Street, Melbourne

Πληροφορίες: 9662 2722 | Email: info@greekcommunity.com.au