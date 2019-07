ΕΛΣ 2019/2020: Επέτειος 80 χρόνων με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον (βίντεο)

Με Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Γκρέιαμ Βικ, Ολιβιέ Πυ και άλλα ονόματα σε στρατηγικές συνεργασίες και συμπαραγωγές με διεθνείς φορείς, νέες αναθέσεις έργων και διερευνητικές συζεύξεις του λυρικού θεάτρου με εικαστικά, κινηματογράφο και περφόρμανς – Μαρίνα Αμπράμοβιτς , Γιώργος Λάνθιμος – η Εθνική Λυρική Σκηνή προχωρά στη νέα σεζόν. Παράλληλα, το 2020 ετοιμάζεται να γιορτάσει τα ογδοντάχρονά της.

Εναρκτήρια παραγωγή τον Οκτώβριο του 2019 είναι η «Υπνοβάτις» του Μπελίνι, στη θρυλική σκηνοθεσία του Μάρκο Αρτούρο Μαρέλλι – μια ιστορική παραγωγή της Κρατικής Όπερας της Βιέννης που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από την ΕΛΣ.

Χωρίς τις αγωνίες των δύο πρώτων χρόνων της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριό της στο ΚΠΙΣΝ και ενισχυμένη με την δωρεά των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την καλλιτεχνική εξωστρέφεια και τη γνωστοποίηση του έργου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκτός Ελλάδος, το πρόγραμμα της ΕΛΣ 2019/2020, που σχεδίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Γιώργος Κουμεντάκης, συμπυκνώνει κατά τον ίδιο, «το ιστορικό παρελθόν και το φιλόδοξο μέλλον της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με έναν σχεδόν υπερφυσικό τρόπο».

Πρώτες παγκόσμιες πρεμιέρες («Πάπισσα Ιωάννα», «Μέσα Χώρα», «Χορός με τη σκιά μου», Γιώργος Λάνθιμος με μικρού μήκους ταινία και συνοδεία μουσικών συνόλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΝΕΟΝ – The Artist on the Composer). Μια πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα («Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας», το νέο οπερατικό πρότζεκτ περφόρμανς της Μαρίνας Αμπράμοβιτς), νέες παραγωγές όπερας («Η υπνοβάτις», «Ντον Κάρλο», «Βότσεκ», «Βέρθερος», «Ριγολέττος»), δύο νέες παραγωγές μπαλέτου («Χορός με τη σκιά μου» σε έργα Μάνου Χατζιδάκι, «Δον Κιχώτης»), τρεις αναβιώσεις παραγωγών («Η λίμνη των κύκνων», «Η νυχτερίδα», «Το αηδόνι του αυτοκράτορα»), αλλά και συναυλίες (αφιέρωμα στον σπουδαίο βαρύτονο Κώστα Πασχάλη, Τρία κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, «Η εποχή της Μελισσάνθης»), προβολές συνοδεία ζωντανής μουσικής («Οι Απάχηδες των Αθηνών» των αδελφών Γαζιάδη ) συνθέτουν το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από το φθινόπωρο του 2019 έως και το καλοκαίρι του 2020.

«Στα δύο αυτά χρόνια που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2017 στο νέο κτίριο, στην τόσο σημαντική στιγμή της ιστορίας του οργανισμού μας, τολμήσαμε, δοκιμαστήκαμε, ρισκάραμε, επιτύχαμε, αποτύχαμε, ανοίξαμε τα φτερά μας σε νέα είδη, νέες αναζητήσεις, νέα κοινά, μάθαμε από τις αστοχίες μας και πάνω από όλα έχουμε την αναγκαία πλέον εμπειρία να λειτουργούμε στη μεγάλη κλίμακα και τις τεράστιες απαιτήσεις ενός σπουδαίου έργου, όπως είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» τόνισε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Η ΕΛΣ θα τιμήσει τα ογδόντα χρόνια της, ανεβάζοντας ανήμερα της επετείου , στις 5 Μαρτίου 2020, την «Νυχτερίδα» του Γιόχαν Στράους του νεότερου. Το ίδιο ακριβώς έργο με το οποίο ξεκίνησε το 1940 τη λειτουργία της και σηματοδοτούσε «την κορύφωση της προσπάθειας σημαντικών προσωπικοτήτων της εποχής εκείνης, με προεξάρχοντα τον σπουδαίο Κωστή Μπαστιά, να δημιουργήσουν μια Λυρική Σκηνή, στην αρχή ως τμήμα του Εθνικού Θεάτρου στο Τσίλερ της Αγίου Κωνσταντίνου. Η συνέχεια είναι γνωστή – ο οργανισμός έγινε αυτόνομος, ονομάστηκε Εθνική Λυρική Σκηνή, στεγάστηκε έως το 2017 στο Θέατρο Ολύμπια της Ακαδημίας και από το 2017 στις νέες εγκαταστάσεις».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΣ, Βασίλης Καραμητσάνης, στην παρουσίαση του προγράμματος αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει στους οκτώ μήνες της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο τον οικονομικό και διοικητικό εξορθολογισμό του Οργανισμού. «Ως ΔΣ προσπαθήσαμε να στηρίξουμε μια σειρά από δράσεις, που σε οργανωτικό επίπεδο πλαισιώνουν την πραγματικότητα που διαμορφώνεται, ιδίως μετά τη μετεγκατάσταση στο ΚΠΙΣΝ που έγινε το 2017».

Ο διευθυντής του μπαλέτου, Κωνσταντίνος Ρήγος, ανακοίνωσε το πρόγραμμα του μπαλέτου της ΕΛΣ, κάνοντας ειδική αναφορά στους νέους χορευτές που εντάχθηκαν στο μπαλέτο χάρη στη νέα δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τονίζοντας ότι «κάναμε μεγάλα βήματα προς τα μπρος και συνεχίζουμε εφέτος με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά».

Στην καθιερωμένη παρουσίαση του προγράμματος παραβρέθηκε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στην πρώτη δημόσια παρουσία της από την ανάληψη των καθηκόντων της. «Χαίρομαι πολύ» καλωσόρισε την υπουργό ο Γιώργος Κουμεντάκης, «που θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας και να μοιραστούμε αυτή τη δημιουργική περιπέτεια», εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες στο υπουργείο Πολιτισμού – την εποπτεύουσα αρχή της ΕΛΣ – «για την απρόσκοπτη στήριξη και την άμεση ανταπόκριση στην επίλυση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στα ογδόντα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, φέρνοντας στο νου τους στίχους του Καβάφη: «Επιβεβαιώνεται απ’ τη μια, ότι του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας ‘σα μια σειρά κεράκια αναμένα – χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια’. Και προκαλεί… αμηχανία από την άλλη, καθώς οι περασμένες μέρες της Λυρικής, που μένουν πίσω, δεν είναι ‘μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων’» είπε και συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων: «Με όλα της τα σκαμπανεβάσματα στις οκτώ δεκαετίες της ζωής της, η Εθνική Λυρική Σκηνή πρόσφερε στην Αθήνα σπουδαία μαθήματα μουσικής παιδείας.Τα δύο τελευταία, πολύτιμα, χρόνια, από την εγκατάστασή της Λυρικής στις εντυπωσιακές υποδομές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και η συνεχής αρωγή του ιδρύματος στις δράσεις και δραστηριότητες της ΕΛΣ, μας κάνουν να αισιοδοξούμε για του μέλλοντος τις μέρες, για τα χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια».

Στην παρουσίαση του προγράμματος 2019/2020 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παραβρέθηκε και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσότακη, την οποία ευχαρίστησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, Γιώργος Κουμεντάκης, «για την ευγενική χορηγία της Zeus+Dione, η οποία δημιούργησε μια αποκλειστική κολεξιόν για την ΕΛΣ με στολές για τους ταξιθέτες, και για την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ εμπνευσμένες από την παραδοσιακή φορεσιά της Αττικής. Η νέα δημιουργική συνεργασία που ξεκινά εφέτος η Εθνική Λυρική Σκηνή με την Zeus+Dione, μετά από μια πολύ δημιουργική και ανοιχτή επαφή που αναπτύξαμε τους τελευταίους έξι μήνες, θα εξελιχθεί και σε άλλα δημιουργικά επίπεδα στο μέλλον» είπε ο κ. Κουμεντάκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΕΛΣ, αναρτάται στην διεύθυνση https://www.nationalopera.gr/