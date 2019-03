«Εμφύλιος» στην Ομογένεια του Σικάγου, με φόντο την αποτυχία εκλογής του Πολ Βάλλα

ΣΙΚΑΓΟ. «Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στην ελληνοαμερικανική κοινότητα του Σικάγου μετά την ήττα του ομογενούς Πολ Βάλλα (Paul Vallas) στις εκλογές για τη θέση του δημάρχου.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο ελληνικής καταγωγής αρθρογράφος της εφημερίδας «Chicago Tribune» Τζον Κας (John Kass) κατηγόρησε συγκεκριμένους ανθρώπους-κλειδιά της Κοινότητας ότι δεν στήριξαν τον Ελληνοαμερικανό υποψήφιο.

Ο Κας «φωτογράφησε» μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο WGN τους Εντυ Ζεμενίδη, εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Ηγεσίας των Ελληνοαμερικανών (Hellenic American Leadership Council – HALC) και την Μαρία Πάπας (Maria Pappa), υπεύθυνη της Οικονομικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Κουκ χαρακτηρίζοντάς τους ως… εφιάλτες.

«Θα πω μόνο τα μικρά τους ονόματα. Εντυ και Μαρία. Ολοι ξέρουν για ποιους μιλάω» δήλωσε στην εκπομπή του, «Chicago Way», στο τοπικό ραδιόφωνο WGN, ο ομογενής δημοσιογράφος.

Ακολούθησε διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά στο twitter μεταξύ του Κας και όσων είχαν διαφορετική γνώμη. Μια από αυτούς ήταν και η Γεωργία Λογοθέτη, συνεργάτιδα για χρόνια στην ιστοσελίδα «Daily Kos» και ενεργό μέλος του HALC.

«Αν και τα Οσκαρ τελείωσαν, θεωρώ ότι το ρεσιτάλ ερμηνείας με τις υπερφίαλες, ψεύτικες και αγανακτισμένες δηλώσεις του Κας, για τους προδότες ομοεθνείς του, θα έπρεπε να του χαρίσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε ένα δράμα που έστησε ο ίδιος», έγραψε η Λογοθέτη.

And though the Oscars are over, I think Kass’s overblown, faux righteous indignation at “traitors” of fellow Greeks should have won him Best Actor in his Own Drama. pic.twitter.com/ebLp6Euj0H

— Georgia Logothetis (@glogothetis) 2 Μαρτίου 2019