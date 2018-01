Eφηβος κατηγορείται ότι σκότωσε την οικογένειά του στη Νέα Ιερσέη λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος

ΝΕΑ ΙΕΡΣΕΗ. Ενας 16χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τους γονείς του, την αδελφή του και μια ηλικιωμένη οικογενειακή φίλη, πυροβολώντας τους με ένα ημιαυτόματο τουφέκι λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς, στο Λονγκ Μπραντς της Νέας Ιερσέης.

Ο έφηβος, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, παραδόθηκε στην αστυνομία χωρίς να προβάλει αντίσταση. Οι αρχές δεν γνωρίζουν προς το παρόν ποια ήταν τα κίνητρά του.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 23.43 της Κυριακής, τοπική ώρα, για πυροβολισμούς στην κατοικία της οικογένειας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν νεκρούς τον πατέρα Στίβεν Κολόζι 44 ετών, τη μητέρα Λίντα, 43 ετών, την αδελφή του δράστη Μπρίτανι, 18 ετών και την 70χρονη φίλη της οικογένειας Μαίρη Σουλτς.

UPDATE: 16-year-old used a semi-automatic rifle to kill his victims – his father, mother, sister and family friend. https://t.co/9fiJSzroOJ

— The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) January 1, 2018