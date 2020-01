Ενας αντίπαλος λιγότερος για Κωνσταντινίδη στο Queens

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Νέα δεδομένα στην κούρσα για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Δημοτικού Διαμερίσματος του Κουίνς, μετά την απόφαση του δημοτικού συμβούλου Νέας Υόρκης, Τζίμυ Βαν Μπρέιμερ (Jimmy Van Bramer) να αποχωρήσει από την κούρσα.

Ειδικότερα, στην επίσημη ανακοίνωση η οποία εξεδόθη από το γραφείο του Βαν Μπρέιμερ, τονίζεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος οδηγείται σε αυτήν την απόφαση εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων, χωρίς να εισέρχεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η οικογένειά μου είναι ο λόγος που αγαπάω αυτήν την περιοχή και τους κατοίκους της. Η οικογένειά μου με μύησε στις αξίες της κοινωνίας του Κουίνς και με ενέπνευσε να είμαι ένας σύμβουλος για τις εργατικές οικογένειες. Ομως, εδώ και κάποιο καιρό με απασχολούν κάποια οικογενειακά ζητήματα και με κάνουν να αναθεωρήσω τις σκέψεις μου ως προς το τάιμινγκ και τη σκοπιμότητα αυτής της εκστρατείας», ανέφερε στην προσωπική του δήλωση ο Βαν Μπρέιμερ.

Η απόσυρση του Βαν Μπρέιμερ πιθανότατα σηματοδοτεί καλά νέα για την υποψηφιότητα του ομογενούς, επίσης δημοτικού συμβούλου, Κώστα Κωνσταντινίδη, αφού θεωρείται ότι «αλίευε» ψηφοφόρους από τις ίδιες «δεξαμενές» με τον συνάδελφό του, ο οποίος, στο μεταξύ, είχε αποσπάσει την υποστήριξη σημαντικών φορέων και έδειχνε ότι θα αποτελέσει μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα.

It was an honor to join in the discourse with you, my friend. You’ve always been a fighter and know you always will be. At the end of the day, family is the most important thing. Mine wishes yours nothing but love and support right now. https://t.co/HUu0v0lR1r

— Costa Constantinides (@Costa4NY) January 21, 2020