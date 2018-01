Ενας και μοναδικός Καλάθης και… 94-93 σε «νεκρό» χρόνο

Με καλάθι του… Καλάθη σε… νεκρό χρόνο ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στο ΟΑΚΑ και με 94-93 πήρε τη νίκη. Ο ομογενής γκαρντ με ένα εντυπωσιακό coast to coast στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης του έδωσε το… φιλί της ζωής, στην 20ή αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Με τη νίκη αυτή οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 13-7 επιστρέφοντας στην τετράδα της κατάταξης. Παράλληλα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας υποχρέωσαν την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην 8η ήττα της, δίνοντας τέλος στην ισοβαθμία τους και εκτοπίζοντας τις βλέψεις τους για είσοδο στην τετράδα.

Can you believe this? 😯@Nick_Calathes15 drops in the game-wining layup with nothing left on the clock!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RxjdTlQxKg

— EuroLeague (@EuroLeague) January 25, 2018