Πυροβολήθηκε ένας 16χρονος ομογενής στην Αυστραλία – Κατηγορείται ο 21χρονος αδερφός του

ΑΔΕΛΑΪΔΑ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Ενας 16χρονος ομογενής, ο Αλεξ Γατής (Alex Gatis), πυροβολήθηκε στο στομάχι, από το παράθυρο, ενώ βρισκόταν εντός της οικογενειακής οικίας στο Λόκλεϊς της Αδελαΐδας τη Δευτέρα και χρειάστηκε νέα χειρουργική επέμβαση την Τρίτη, καθώς η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, ο αδερφός του, Δημήτρης Γατής (Dimtri Gatis), 21 ετών, βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου για το περιστατικό και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα φόνου καθώς και για εμπόρια ελεγχόμενου φαρμάρκου, σύμφωνα με ΜΜΕ της Αυστραλίας.

Ο Δ. Γατής, ανέφερε το 9news.com παρέμεινε σιωπηλός στη δικαστική αίθουσα. Ο δικηγόρος του δεν κατέθεσε αίτημα για εγγύηση, αλλά επεσήμανε πως ελπίζει ότι θα υπάρξει μία «λύση» στην υπόθεση. Ο κατηγορούμενος τέθηκε υπό κράτηση και θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου εκ νέου τον επόμενο μήνα.

The older brother of a teenager, shot through the window of their family’s Lockleys home, has been charged with attempted murder. The latest in 7NEWS at 4pm and 6pm. https://t.co/nc5N8C0MuA #7NEWS pic.twitter.com/x4cyIZ1iuU

Εκτός της αίθουσας, ο θείος του, δήλωνε ότι η οικογένεια θα υποστηρίξει ο ένας τον άλλο. «Είμαστε στενά δεμένη οικογένεια», ανέφερε. Οι γονείς βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές όταν συνέβη το περιστατικό και αναμένονταν να επιστρέψουν εσπευσμένα αργά την Τετάρτη στην Αυστραλία.

Από την οικογένεια έγινε γνωστό ότι τα αδέρφια είναι αγαπημένα μεταξύ τους και δεν μπορούν να κατανοήσουν τι συνέβη.

Δήλωση Αρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν του πυροβολισμού του Ελληνοαυστραλού 16χρονου νέου Αλεξ Γατή από την Αδελαΐδα δήλωσε τα εξής:

«Με πόνο ψυχής πληροφορήθηκα το γεγονός του πυροβολισμού του Ελληνοαυστραλού 16χρονου νέου Αλεξ Γατή από την Αδελαΐδα.

Σπεύδω να εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός αυτό και την συμπάθειά μου στον αγαπητό μας Αλεξ Γατή και στην οικογένειά του. Διαβιβάζω παράλληλα την πατρική και στοργική συμπάθεια του Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου. Λυπούμαι γι’ αυτό το οποίο συνέβη.

Η βία δεν εκφράζει το πνεύμα της πολιτισμένης μας Αυστραλίας. Η βία δεν μπορεί να επευλογηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αδελαΐδος Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, με τον οποίο αμέσως επικοινώνησα τηλεφωνικώς, εξουσιοδοτήθηκε να επισκεφθεί τον ήδη νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση νέο, προκειμένου να μας ενημερώσει υπεύθυνα για την εξέλιξη της υγείας του. Είμαι σίγουρος ότι ο Χριστός και η Παναγία θα βοηθήσουν».

UPDATE: 21yo Dimitri Gatis has been charged with the attempted murder of his 16yo brother at Lockleys.

He’s also been charged with drug trafficking and firearms offences. https://t.co/aD3WPE1V1S

— Elspeth Hussey (@ElspethHussey7) July 22, 2019