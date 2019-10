Ενθουσίασε το κοινό της Φιλαδέλφειας η συναυλία του τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. O Σύνδεσμος Κυπρίων Μείζονος Φιλαδέλφειας (Cyprus Society of Greater Philadelphia) παρουσίασαν τον θρυλικό Κύπριο τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη (Michalis Violaris) σε μία συναυλία με την Ελληνίδα τραγουδίστρια Ανδριάνα Κόλια (Andriana Kollia) και την Χορωδία του Παγκυπρίου Νέας Υόρκης (Pancyprian Choir of New York), υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φύτου Στράτη (Phyto Stratis) στο Suzanne Roberts Theatre της Φιλαδέλφειας, στις 4 Οκτωβρίου.

Το κοινό έμεινε ενθουσιασμένο με το πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε κλασσικά τραγούδια από το εντυπωσιακό ρεπερτόριο του κ. Βιολάρη.

Η εκδήλωση περιλάμβανε και γνωριμία των θαυμαστών με τον αγαπημένο τους Μιχάλη Βιολάρη, ο οποίος είναι γνωστός για τις επιτυχίες του με τα τραγούδια στην Κυπριακή διάλεκτο, συμπεριλαμβανομένου του «Τα Ριάλια», το οποίο βρέθηκε στον κατάλογο των 10 κορυφαίων τραγουδιών στην Ελλάδα το 1973.

Οι Κύπριοι Χορευτές της Φιλαδέλφειας (Cypriot Dancers of Greater Philadelphia), καθοδηγούμενοι από την διευθύντρια χορού Καρολίνα Κοκόλη (Karoline Kokolis) και ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και εντυπωσίασαν άπαντες με την παρουσία τους πριν την έναρξη της συναυλίας. Οι θαυμάσιοι κυπριακοί μεζέδες ήταν μια προσφορά της «Zenon Taverna» της Αστόριας.

Η πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου του Συνδέσμου, Γεωργία Κουρνέλα (Georghia Kurnellas) καλωσόρισε τους παριστάμενους στην συναυλία και τους ευχαρίστησε για την διαρκή υποστήριξή τους, σημειώνοντας πως αποτελεί τιμή η παρουσία του Βιολάρη, των μουσικών του, και της κ. Κόλια, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα για το σκοπό.

Επειτα, η ίδια, παρουσίασε τον κ. Βιολάρη, τον οποίο το κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, ενώ από την συναυλία δεν έλειψε και η ερμηνεία συνθέσεων σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης.

Τον κ. Βιολάρη και την κ. Κόλια συνόδεψαν ταλαντούχοι μουσική, όπως ο Γιώργος Σαλβάνος στο πιάνο και ο Μιχάλης Γιατράκης και η κόρη του, Μαρία Γιατράκη, στο μπουζούκι.

Εν συνεχεία, η Χορωδία του Παγκυπρίου, μαζί με την Ελλη Τσαχτάνη στο φλάουτο, συνόδευσαν στη σκηνή τον Βιολάρη.

Με τη σειρά του, ο καλλιτεχνικός και μουσικός διευθυντής της Χορωδίας του Παγκυπρίου, Φύτος Στράτης, ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο και τον Στρατή για την πρόσκληση, όπως και τον πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ για την διαρκή υποστήριξή του.