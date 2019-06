Ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Ιουνίου, στις 11 η ώρα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση 242 Cleveland Street, Redfern NSW 2016 του Σίδνεϊ.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Στέφανος, ενώ θα παρίστανται, εκτός των παρεπιδημούντων Αρχιερέων και των Βοηθών Επισκόπων του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, οι κληρικοί της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, οι Μοναστικές Αδελφότητες και πλήθος λαού από όλα τα διαμερίσματα της πέμπτης ηπείρου. Επίσης, το «παρών» αναμένεται να δώσει η Πολιτική και η Πολιτειακή Ηγεσία της Αυστραλίας.

Θα παραστούν ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι εκπρόσωποι της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής Μητροπολίτης Σικάγου Ναθαναήλ και ο Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ.

Την Κυριακή 30 Ιουνίου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα προεξάρχει της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ.

Το πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας προσκαλείται να συμμετάσχει στο μεγάλο και ιστορικό αυτό γεγονός της τοπικής Εκκλησίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος αφίχθη στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, την Τρίτη 18 Ιουνίου, το απόγευμα, και έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής όπως είχε γράψει λεπτομερώς ο «Εθνικός Κήρυκας», από τους Βοηθούς Επισκόπους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες, τον ευσεβή ομογενειακό λαό της Αυστραλίας, καθώς και εκπροσώπους των κρατικών και πολιτικών αρχών της χώρας.

Ο μέχρι τώρα Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος, Βοηθός Επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εκλέχτηκε παμψηφεί από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, σε διαδοχή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, ο οποίος εκδήμησε πριν από σαράντα ημέρες.

Είναι εκ των πλέον λογίων ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ειδικεύεται σε θέματα Βιοηθικής, ενώ έχει κάνει σπουδές και στην Ιατρική. Είναι γνωστός στην Ομογένεια της Αμερικής και ιδιαίτερα της Βοστώνης, όπου σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού και στο πανεπιστήμιο του Harvard.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος (Γρινιεζάκης) γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης τω 1973. Τυγχάνει πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Μετεκπαιδεύτηκε στη Χριστιανική Ηθική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (Master of Sacred Theology), στην Ιστορία της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (Master of Arts) και στη Βιοηθική στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Master of Bioethics).

Το 2002 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό τον τίτλο «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί και αναπαραγωγικαί προοπτικαί και ενδεχόμεναι συνέπειες αυτής» και αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Ιατρικής με τον βαθμό «άριστα».

Από το 2003 διδάσκει στην Πατριαρχική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δε επισκέπτης καθηγητής διαφόρων πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και οι Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Αθηνών.

Τον Μάιο του 2015 εξελέγη πρώτος κοσμήτωρ του Τμήματος Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας. Εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος την 18η Οκτωβρίου 1993, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος την 25η Ιουνίου 1997, προεχειρίσθη δε σε αρχιμανδρίτη την 23η Απριλίου 1998, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, ενώ την Κυριακή του Πάσχα του 2008, η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος του απένειμε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι.

Υπηρέτησε σε πολλές επιτελικές θέσεις στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης μέχρι και την «εις επίσκοπον εκλογή του». Ιδρυσε και διευθύνει την Εκδοτική Σειρά «Παντοδαπά της Βιοηθικής», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία το 2009 τον όρισε μέλος στην Πανορθόδοξο Επιτροπή Βιοηθικής.

Την 27η Απριλίου 2015 εξελέγη παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσκοπος Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, την 16η Μαΐου του ιδίου έτους, από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, αναλαμβάνοντας τα υπό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και της Μεγάλης Εκκλησίας καθήκοντα στην Εκκλησία της Εσθονίας, προκειμένου να οργανώσει το θεολογικό και κατηχητικό έργο της.

Μετείχε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη, το 2016, ως σύμβουλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.