Ενοπλος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ τροφίμων στην Καλιφόρνια – Τέσσερις οι νεκροί (βίντεο)

Ένα εξάχρονο αγόρι, βρίσκεται μεταξύ των 4 νεκρών, της επίθεσης που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε έκθεση τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, κατά την οποία τουλάχιστον 18 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς. Στους νεκρούς περιλαμβάνεται και ο ύποπτος για την επίθεση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο θάνατος του 6χρονου αγοριού, ο οποίος κατονομάστηκε από το NBC ως Στίβεν Ρομέρο, ανακοινώθηκε από συγγενείς του. Σύμφωνα με τους ίδιους, από την επίθεση αυτή τραυματίστηκε και η μητέρα του αγοριού, όπως και άλλα μέλη της οικογένειας.

“Ήταν πραγματικά ένα πολύ χαρούμενο, αγαπητό αγόρι”, δήλωσε η γιαγιά του 6χρονου, η Μάριμπελ Ρομέρο, στον σταθμό του ABC στο Σαν Φρανσίσκο KGO.

“Θέλω δικαιοσύνη για τον εγγονό μου”, πρόσθεσε.

DEVELOPING: Authorities confirm shooting at California garlic festival. No word on how many have been shot or the conditions of the victims. https://t.co/VE82mWyK58 pic.twitter.com/9I0qGpuY8T

— ABC News (@ABC) July 29, 2019