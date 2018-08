Εντολή Τραμπ στον Πομπέο να καθυστερήσει το ταξίδι στην Βόρεια Κορέα

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο να καθυστερήσει το ταξίδι του στην Βόρεια Κορέα, αναφέροντας πως «δεν κάνουμε σημαντική πρόοδο» στην .

Ο κ. Πομπέο σημειώνεται διόρισε νέο ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον στη Βόρεια Κορέα τον Στιβ Μπίγκαν, ανακοινώνοντας ότι και οι δύο τους πρόκειται να επισκεφθούν την Πιονγκγιάνγκ σε μια προσπάθεια να πείσουν τη βορειοκορεατική ηγεσία να εγκαταλείψει το πυρηνικό οπλοστάσιό της.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

…Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

…Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

«Ο Στιβ θα καθοδηγεί την πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Βόρεια Κορέα και τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τον στόχο του προέδρου Τραμπ για την οριστική, πλήρως επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, όπως συμφωνήθηκε από τον Κιμ Γιονγκ Ουν» είπε στους δημοσιογράφους ο Πομπέο.

«Εκείνος κι εγώ θα μεταβούμε στη Βόρεια Κορέα την επόμενη εβδομάδα για να επιτύχουμε περαιτέρω διπλωματική πρόοδο προς τον στόχο μας», πρόσθεσε, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Αυτό θα είναι το τέταρτο ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη Βόρεια Κορέα και το δεύτερο μετά την ιστορική σύνοδο κορυφής της 12ης Ιουνίου μεταξύ του Τραμπ και του Κιμ στη Σιγκαπούρη.

Ο Στιβ Μπίγκαν, 55 ετών, ήταν μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος, αρμόδιος για διεθνή θέματα, της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Έχει κυβερνητική και διπλωματική εμπειρία αφού μετείχε στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Μπους, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν επίσης σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου της Γερουσίας Μπιλ Φριστ.