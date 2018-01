Εντός του έτους ο Τραμπ θα επισκεφθεί τη Βρετανία, συμφώνησε με τη Μέι (βίντεο)

ΝΤΑΒΟΣ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι συζήτησαν τις λεπτομέρειες της επίσκεψης που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο πρώτος στο Λονδίνο φέτος, στη συνάντηση που είχαν στο Νταβός της Ελβετίας, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Αν και έχει κλείσει έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμ δεν έχει επισκεφθεί ακόμη το Λονδίνο και πολλοί Βρετανοί απειλούν ότι, αν πάει στη χώρα, θα κινητοποιηθούν εναντίον του καθώς θεωρούν ότι έχει αντίθετες αξίες σε μια σειρά ζητημάτων.

Η ακύρωση του ταξιδιού που θα πραγματοποιούσε αυτόν τον μήνα στη Βρετανία έγειρε ερωτηματικά για τη σχέση της Ουάσινγκτον με τον, κατά παράδοση, στενότερο σύμμαχό της στην Ευρώπη.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Νταβός και συζήτησαν το Brexit, την κατάσταση στο Ιράν και τις ανησυχίες τους ότι μπορεί να χαθούν θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο της καναδικής αεροναυπηγικής εταιρείας Bombardier στη Βόρεια Ιρλανδία, λόγω μιας εμπορικής διαμάχης με την Boeing Co.

«Η πρωθυπουργός και ο πρόεδρος ολοκλήρωσαν ζητώντας από αξιωματούχους να συνεργαστούν για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της επίσκεψης του προέδρου στο ΗΒ αργότερα φέτος», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου της Μέι.

Great bilateral meeting with Prime Minister Theresa May of the United Kingdom, affirming the special relationship and our commitment to work together on key national security challenges and economic opportunities. #WEF18 pic.twitter.com/FPP8aRDAyt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Ιανουαρίου 2018